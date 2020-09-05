Доказів отруєння Росією не бачить, але в оцінках Німеччини не сумнівається – Трамп висловився щодо Навального

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить «жодних доказів» причетності російської держави до отруєння російського опозиціонера, критика Кремля Олексія Навального, але у нього немає причин сумніватися в німецькій оцінці того, що політик був отруєний.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі 4 вересня, Трамп вперше публічно прокоментував ситуацію.

«Судячи з того, що говорить Німеччина, це так. Це дуже розлютить мене, якщо виявиться, що все так і було», – сказав Трамп. – «Я точно не знаю, що сталося. Думаю, це трагічний випадок, це жахливо, і цього не повинно було бути».

4 вересня Держдепартамент висловив серйозну стурбованість через повідомлення про отруєння Олексія Навального.

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2 вересня уряд Німеччини з посиланням на лабораторію бундесверу заявив, що Олексій Навальний був отруєний речовиною, за складом схожою з розробленою в Радянському Союзі бойовою хімічною зброєю «Новачок». Вона ж, за даними британської влади, використовувалася під час замаху в Солсбері в 2018 році на російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку.

Родичі й близькі соратники Навального теж вважають, що його отруїли.

Росія заявила, що не отримувала від німецької влади доказів отруєння Навального. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається найближчим часом отримати інформацію з Берліна про результати досліджень німецьких фахівців.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. 22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.



