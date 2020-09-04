Заступник Помпео зустрівся з послом Росії в США через отруєння Навального

Заступник державного секретаря США Майка Помпео Стівен Біґун зустрівся з послом Росії Анатолієм Антоновим, повідомляє Державний департамент Сполучених Штатів.

Як уточнює дипломатичне відомство, приводом для зустрічі стало отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

«Заступник держсекретаря Біґун висловив нашу глибоку стривоженість через висновки Німеччини, згідно з якими російського опозиційного лідера Олексія Навального отруєли хімічним нервовим агентом з групи «Новачок», – йдеться в повідомленні.

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Також Біґун вказав на те, що застосування хімічної зброї Росією є прямим порушенням зобов’язань цієї держави як учасниці Конвенції про заборону хімічної зброї.

«Заступник секретаря закликав Росію повністю співпрацювати з міжнародною спільнотою у розслідуванні цього нападу», – зазначають у Держдепартаменті.

2 вересня уряд Німеччини з посиланням на лабораторію бундесверу заявив, що Олексій Навальний був отруєний речовиною, за складом схожою з розробленою в Радянському Союзі бойовою хімічною зброєю «Новачок». Вона ж, за даними британської влади, використовувалася під час замаху в Солсбері в 2018 році на російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку.

Росія заявила, що не отримувала від німецької влади доказів отруєння Навального. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається найближчим часом отримати інформацію з Берліна про результати досліджень німецьких фахівців.