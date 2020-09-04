«Знаряддя для терору». Розробник «Новачка» про отруєння Навального

Різновид «Новачка», який застосували проти російського опозиціонера Олексія Навального, може бути набагато небезпечнішим для жертви, ніж «Новачок», яким отруїли Сергія і Юлію Скрипалів у березні 2018 року. Таке припущення зробив в інтерв'ю Радіо Свобода один із розробників бойової отруйної речовини Віл Мірзаянов. За його словами, якщо отрута потрапила в організм Навального через шлунок, вона могла не бути небезпечною для оточуючих – а значить, якщо за замахом на політика стоять ті ж люди, що і за замахом на Скрипалів, вони могли зробити своєрідну роботу над помилками.

Віл Мірзаянов з 1965-го до 1992 року працював в Державному науково-дослідному інституті органічної хімії і технології (ДержНДІОХТ), який курували міністерства військово-промислового комплексу СРСР і КДБ. За його словами, речовина А-230, що стала першою в серії «Новачок», була розроблена на початку 1970-х хіміком Петром Кирпичовим в Шиханах, в так званій Вольській філії ДержНДІОХТ. Про існування отруйної речовини під кодовою назвою «Новачок» Віл Мірзаянов вперше розповів у вересні 1992 року.

В інтерв'ю Російській службі Радіо Свобода Мірзаянов – через два роки після отруєння «Новачком» Сергія і Юлію Скрипалів – розповідає про те, чим відрізняється від того випадку отруєння Олексія Навального, чому від «Новачка» цього разу не постраждали інші люди, і про те, чи могли російські лікарі не знайти підтверджень отруєння Навального речовиною цього зразка.

– «Новачок», який використовувався у Великій Британії, дуже сильно нашкодив оточуючим. Всі ми пам'ятаємо захисні костюми людей, які працювали в місцях, де побували Сергій і Юлія Скрипалі, жительку сусіднього з Солсбері міста Еймсбері Дон Стерджесс, яка померла через «Новачок» у флаконі від парфумів, який викинули отруювачі. Йшлося ледь не про відселення людей і знесення будинків. Чому у випадку з Олексієм Навальним нічого подібного не сталося?

Мені здається, цього разу використовували «Новачок» під кодовою назвою А-261

– Важливий метод використання. Сергій і Юлія Скрипалі отруїлися при попаданні «Новачка» через шкіру, певна доза речовини потрапила на їхні руки. У випадку з Навальним «Новачок», швидше за все, потрапив у травний тракт. Мені здається, цього разу використовували іншу версію, а саме «Новачок» під кодовою назвою А-261. Замість речовини амідинової групи вони приєднали до молекули «Новачка» гуанідин. Це зробив ще автор «Новачка» Петро Кирпичов. По-перше, це дало можливість підвищити токсичність майже в 10 разів, порівняно з тією речовиною, яку використали в Солсбері. По-друге, це вже тверда речовина. Її можна змішати з цукром, додати в пакетик з чаєм. Щоб убити нею людину, достатньо кількох міліграмів.

– Чому тоді Олексій Навальний не помер?

– Це завжди питання, чому не помер. Можливо, додали таку кількість, щоб не вмер. Можливо, мета була не вбити, а вивести з ладу і залишити інвалідом.

Я не знаю випадків повного відновлення після отруєння фосфорорганічними бойовими отруйними речовинами

– Німецькі лікарі кажуть, що рівень холінестерази в організмі Навального поступово відновлюється, та й Скрипалі, як ми знаємо, в результаті вижили після отруєння. Чому ви думаєте, що наслідки будуть незворотними?

– Тому що я не знаю випадків повного відновлення після отруєння фосфорорганічними бойовими отруйними речовинами. Люди, які піддавалися впливу таких речовин за радянських часів, вже ніколи своєю колишньою роботою не займалися, їх просто не відновлювали на посаді, тому що всі це розуміли (через поломку вентилятора «Новачок» вплинув, наприклад, на співробітника НДІОХТ Андрія Желєзнякова, також постраждав від нього ще один із розробників речовини Володимир Углєв – ред.).

– Якщо ми припустимо, що мова йде про нову версію «Новачка» – чи могла вона бути менш небезпечною для оточуючих?

– Так, якщо це тверда речовина, вона має вже майже безпечну пружність парів (Сергій та Юлія Скрипалі, як показало розслідування, були отруєні желеподібною версією «Новачка», нанесену на дверну ручку – ред.). Я б навіть сказав, нульову, вона не пройде навіть через папір. Якщо додали в пакетик з чаєм – цього достатньо. Цього ніхто не помітить. Для «оператора» – будемо називати терориста оператором – вона теж не є небезпечним. Він міг її витягти і покласти в чай навіть голими руками. Суху форму «Новачка» розробив Кирпичов, випробовували її на полігоні в Шиханах. Вона виявилася в 10 разів сильнішою, ніж створені ним же отруйні речовини А-230 і А-232.

– Як вона виглядає? Це гранули, порошок, щось інше?

– Речовини А-261 я не бачив. Зазвичай ви можете перетворити її в що завгодно, потерши трохи, швидше за все, це порошок.

– Як швидко ця речовина діє? Чи могло отруєння відбутися незадовго до появи перших симптомів?

Очевидно, що вона потрапила в травний тракт

– Очевидно, що вона потрапила в травний тракт, тому що ніхто інший не отруївся. Куди треба, тому що це було зроблено явно цілеспрямовано.

– Тобто вона швидше потрапила в кров?

Лікарі кажуть, що вони Навального відновлять

– Звичайно. Лікарі кажуть, що вони його [Олексія Навального] відновлять. Не знаю. Ацетилхолін (органічна сполука, баланс якої в організмі порушується при отруєнні інгібіторами холінестерази, такими, як «Новачок» – ред.) відповідає за передачу сигналів головного мозку нашим функціональним органам – зір, м'язи, травлення. В результаті отруєння деякі з цих зв'язків можуть бути незворотно пошкоджені або пошкоджені наполовину.

– Коли Олексій Навальний ще був в російському Омську, було багато розмов про те, що його не випускають в Німеччину, щоб отрута встигла «вивітритися» з організму. У цьому є сенс чи «Новачок» можна виявити хоч через два місяці, хоч через пів року?

– Організм людини, звичайно, намагається знищувати отруту. З цієї точки зору російські органи все робили правильно: чим більше вони його тримали, тим більше отрута буде розкладатися. Однак на прикладі того ж Сергія Скрипаля видно, що, потрапивши в організм, «Новачок» не так вже швидко зникає. Його там можна виявити навіть через місяць.

– Як, на вашу думку, німецьким фахівцям вдалося виявити «Новачок» в організмі Олексія Навального? Це було зроблено так само, як у випадку зі Скрипалями?

– В омському госпіталі, напевно, не могли зробити такий аналіз, у них, швидше за все, просто не було такого обладнання і персоналу, який його обслуговує. Це дуже дороге обладнання, один хромато-мас-спектрометр може коштувати сотні тисяч доларів. При цьому в його комп'ютері повинні бути відомі версії «Новачків». Я про ці версії повідомив у своїй книзі в 2007 році. Я думаю, що після цього всі цивілізовані країни синтезували їх в якійсь невеликій кількості і зняли спектри. Природно, і Бундесвер теж, тому Бундесвер зміг виявити «Новачок».

– Були повідомлення, що Німеччина зверталася по допомогу до Англії, в лабораторію «Портон-Даун», яка знайшла «Новачок» у Скрипалів, а також до Болгарії, де «Новачком», імовірно, був отруєний підприємець Еміліан Гебра. Значить, все було не так уже й просто?

– Звичайно, чим більше інформації, тим краще, але не думаю, що болгари могли сильно допомогти німцям з розшифровкою. У німців і англійців дуже хороше обладнання. Швидше за все, там йшлося про обмін інформацією щодо лікування.

– Омські лікарі і лікарі з Москви, які їм допомагали, кажуть, що аналізи Навального були відправлені в російську столицю і саме зі столичної лабораторії прийшли результати, що не показали отруєння. Чи могло там, в Москві, теж не бути такого обладнання?

Вони не будуть повідомляти про результати аналізів, навіть якщо вони їх зробили. Розвідка не дозволить

– У Москві таке обладнання, звичайно, є, хоча б тому, що Росія бере участь в Конвенції про заборону хімічної зброї. В рамках перевірки її дотримання проходять інспекції, беруться аналізи, проби. Інша справа, що вони, звичайно, не будуть повідомляти про результати аналізів, навіть якщо вони їх зробили. Розвідка не дозволить.

– Що ви відчули, коли через 2 роки після отруєння Скрипалів дізналися про те, що Олексій Навальний також отруєний «Новачком»?

Як людина, причетна до створення «Новачка», я завжди в таких випадках відчуваю, що в цьому є частина моєї провини

– Як людина, причетна до створення «Новачка», я завжди в таких випадках відчуваю, що в цьому є частина моєї провини. Це мене завжди зворушує таким негативним чином. Це дуже великий негатив для мене. Це недобра справа. Я ніколи не думав, що те, що ми розробляли і на що витрачали свій час і здібності, колись стане знаряддям для терору. Ми все-таки думали, що це потрібно для оборони країни. Потім я вже зрозумів, що це просто знаряддя масового вбивства, яке вражає незахищених людей. Не війська, а мирне населення. Війська завжди можуть одягти протигази або захисний одяг, і нічого не буде, навіть після атаки «Новачком». Але навіть тоді, коли я це зрозумів, я не думав, що справа дійде до такої ницості.

Оригінал – на сайті Російської служби Радіо Свобода