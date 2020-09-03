Фонд Навального оприлюднив його розслідування, зняте в Томську до отруєння

У Росії Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального оприлюднив фільм «Томськ у полоні у депутатській мафії», який він знімав перед отруєнням.

Розслідування від імені Навального присвячено корупції серед томських депутатів від владної партії «Єдина Росія».

За планами голови ФБК, фільм повинен був допомогти місцевим жителям проголосувати проти представників владної в Росії партії на найближчих виборах 13 вересня.

Згідно з розслідуванням, томським депутатам від «Єдиної Росії» належать майже всі ключові компанії, що відповідають в місті за ЖКГ.

Так, за водопостачання відповідає ТОВ «Томськводоканал», який формально належить сестрі заступника голови міськдуми і голови фракції «Єдина Росія» Кирила Новожилова. При цьому оплата за послуги «Томськводоканалу» проходить через Томський розрахунковий центр, що належить Новожилову безпосередньо.

У розслідуванні Навальний окремо зазначає, що за останні п’ять років тарифи на воду в Томську зросли майже вдвічі.

Також, за даними розслідування, найбільшою управляючою компанією ЖКГ Томська під назвою «Жилище» володіє дружина депутата від «Єдиної Росії» Сергія Панасюка, а його «секретним партнером» по бізнесу є син колишнього генпрокурора Росії Артем Чайка.

За твердженням Навального, частка в фірмі оформлена на тітку його дружини, Марини Чайки.

За даними ФБК, за електропостачання в місті відповідає компанія «Горсети», яку контролюють лідер регіонального відділення «Єдиної Росії» Володимир Резніков і його син Максим, також депутат «Єдиної Росії» і голова комітету міського господарства.

У розслідуванні також показана елітна нерухомість, яка, як стверджується, належить власникам і керівникам томських комунальних підприємств.

Навальному стало зле вранці 20 серпня в літаку, яким він повертався з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, опозиціонера шпиталізували в місцеву лікарню, а через два дні в непритомному стані перевезли до берлінської клініки «Шаріте».

Німецькі лікарі підтвердили заяви родичів і соратників Навального про те, що його отруїли, а 2 вересня уряд Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера виявили сліди бойової отрути «Новачок».

Навальний досі перебуває в комі, під’єднаний до ШВЛ. Його стан лікарі оціюють як тяжкий, але такий, що поліпшується.

Влада Росії відкидає заяви про отруєння і свою до нього причетність. Захід засуджує отруєння Навального і вимагає пояснень від Москви.