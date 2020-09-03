Рада НАТО збереться на засідання через отруєння Навального

Рада Північноатлантичного альянсу 4 вересня проведе спеціальне засідання, присвячене отруєнню російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною «Новачок», повідомила пресслужба НАТО.

Після обговорень у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступить із заявою, йдеться в повідомленні.

Напередодні Столтенберґ рішуче засудив використання бойової отрути проти Навального і заявив, що альянс проведе консультації з Німеччиною і всіма союзниками щодо наслідків цієї справи.

За словами Столтенберґа, використання «Новачка» проти Навального ще більш нагально вимагає повного і прозорого розслідування з боку Росії.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи «Новачок».

Влада Німеччини, ЄС, НАТО засудили замах на Олексія Навального і зажадали від російської влади пояснень того, що сталося.

Навальний від 22 серпня перебуває на лікуванні в берлінській клініці «Шаріте». За даними лікарів, його стан досі тяжкий, він під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень.

20 серпня Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадилив Омську, де політика шпиталізували.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Влада Росії також заявляла, що підстав говорити про отруєння Навального немає.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.