Стан Навального досі серйозний, давати прогнози поки що зарано – «Шаріте»

Стан здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального залишається серйозним, він досі перебуває на апараті штучної вентиляції легень, повідомила 2 вересня клініка Charite у Берліні.

При цьому в лікарні заявили, що його стан продовжує поліпшуватися.

«Процес одужання, ймовірно, буде тривалим. Поки що зарано оцінювати довгострокові наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з цим важким отруєнням», – йдеться в повідомленні.

У лікарні наголосили, що перебувають у тісному контакті з дружиною Навального і оприлюднюють інформацію про його стан з її дозволу.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька військова лабораторія виявила докази присутності в організмі Навального сліди нервового агента з групи «Новачок».

Навальний від 22 серпня перебуває на лікуванні в Берліні.

20 серпня йому стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадилив Омську, де політика шпиталізували.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Влада Росії також заявляла, що підстав говорити про отруєння Навального немає.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.