Німеччина вимагає пояснень від Москви через отруєння Навального «Новачком»

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що повідомить російському послу в Берліні про результати тестів, які виявили в організмі російського опозиційного політика Олексія Навального «хімічний нервовий агент із групи «Новачка», і вимагає пояснень від Москви.

«Це вражаюча подія, що Олексій Навальний став жертвою нападу з використанням нервово-паралітичної речовини у Росії. Федеральний уряд Німеччини засуджує це якнайрішучіше. Російський уряд закликають надати свої пояснення через інцидент», – йдеться у заяві.

Про те, що в організмі російського опозиційного політика Олексія Навального виявили нервово-паралітичну речовину «Новачок» 2 вересня повідомив речник канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.