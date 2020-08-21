Головлікар лікарні в Омську назвав основний діагноз Навального

Головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 у місті Омську Олександр Мураховський назвав основним діагнозом російського опозиційного політика Олексія Навального «порушення обміну речовин».

"На сьогоднішній день у нас є робочі діагнози. Основний із них, до якого ми схиляємося, – порушення вуглеводного балансу, тобто порушення обміну речовин», – сказав Мураховський. Він допустив, що це може бути викликане різким зниженням рівня цукру в крові, вказують російські інформагенції.

Що саме викликало це порушення, не повідомляється. До такого результату може призвести і токсичне ураження, соратники Навального впевнені, що він був отруєний. Особистий лікар Навального Анастасія Васильєва вказує, що «порушення обміну речовин» є станом, а не діагнозом.

«Знову тримають нас за ідіотів: кажуть розумні загальні слова, а причину коми і діагноз встановити неспроможні», – написала вона у твітері. Згодом Васильєва додала: «Це отруєння, на тлі якого розвинулося тяжке порушення обміну речовин. Підла підміна понять».

Раніше 21 серпня дружина російського опозиційного політика Олексія Навального Юлія Навальна заявила, що не довіряє лікарям у місті Омськ і наполягає на перевезенні чоловіка до іншої лікарні.

Перед тим соратник Навального, директор «Фонду боротьби з корупцією» Іван Жданов сказав, що правоохоронці повідомили лікарям в Омську про знайдену «смертельно небезпечну речовину».

Ще раніше цього дня головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 в місті Омськ Олександр Мураховський повідомив, що стан опозиційного російського політика Олексія Навального не дозволяє його перевезення.

Увечері 20 серпня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель заявили про готовність забезпечити Навальному лікування і безпеку на території Євросоюзу.

Агенція Reuters повідомила, що за Навальним із Німеччини готовий вилетіти літак, який може доправити політика до Берліна. У місцевій клініці Charite після отруєння в 2018 році лікували учасника Pussy Riot, видавця «Медіазони» Петра Верзілова.

Президент США Дональд Трамп підтвердив 20 серпня, що знає про ймовірне отруєння в Росії опозиційного політика Олексія Навального, але неготовий докладно коментувати це питання.

Навальному зранку 20 серпня стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні. Згодом речниця Кіра Ярмиш додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай. Він перебуває в непритомному стані.

Лікарі заявляють, що наразі «немає ніякої впевненості, що причиною стану є отруєння».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.