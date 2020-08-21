Поліція повідомила лікарям Навального про знайдену «смертельно небезпечну речовину» – соратник політика

Правоохоронці повідомили лікарям, які намагаються врятувати життя російського опозиційного політика Олексія Навального про знайдену «смертельно небезпечну речовину». Про це зранку 21 серпня розповів соратник Навального, директор «Фонду боротьби з корупцією» Іван Жданов.

«(запис розпочинається з пів речення)… хвилин тому ми перебували в кабінеті головного лікаря. У цей момент до кабінету заходить представник транспортної міліції, показує з телефона – «ось цю речовину знайшли». Головний лікар каже: «Ну знайшли – і знайшли, у мене немає більше жодної інформації». Ми підійшли до цього представника транспортної міліції, яка підійшла з телефоном: «Яка речовина?» Вона каже: «Це таємниця слідства, ми не можемо сказати, але ця речовина смертельно небезпечна. Ця речовина становить загрозу не лише життю Олексія, але й оточенню. Всі навколо мають перебувати в костюмах захисту». Більше вона нічого не говорить. Яка речовина – ми не знаємо поки що», – сказав Жданов.

Раніше 21 серпня оловний лікар лікарні швидкої допомоги №1 в місті Омськ Олександр Мураховський повідомив, що стан опозиційного російського політика Олексія Навального не дозволяє його перевезення.

Увечері 20 серпня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель заявили про готовність забезпечити Навальному лікування і безпеку на території Євросоюзу.

Агенція Reuters повідомила, що за Навальним із Німеччини готовий вилетіти літак, який може доправити політика до Берліна. У місцевій клініці Charite після отруєння в 2018 році лікували учасника Pussy Riot, видавця «Медіазони» Петра Верзілова.

Президент США Дональд Трамп підтвердив 20 серпня, що знає про ймовірне отруєння в Росії опозиційного політика Олексія Навального, але неготовий докладно коментувати це питання.

Навальному зранку 20 серпня стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні. Згодом речниця Кіра Ярмиш додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай. Він перебуває в непритомному стані.

Лікарі заявляють, що наразі «немає ніякої впевненості, що причиною стану є отруєння».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.