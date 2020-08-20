Росія: поліція хоче оглянути речі Навального

Співробітники поліції повідомили про вимогу оглянути речі російського опозиційного політика Олексія Навального, який у стані коми перебуває в лікарні в місті Омськ. Про це написала у твітері його речниця Кіра Ярмиш.

«Поліція вимагає огляду особистих речей Навального, включно з його багажем», – вказує Ярмиш.

За її словами, змін у стані Навального немає, про діагноз лікарі також не повідомляють.​

Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні. Згодом речниця Кіра Ярмиш додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.