Росія: Навальний оголосив про ліквідацію «Фонду боротьби з корупцією»

У Росії опозиційний політик Олексій Навальний оголосив про ліквідацію організації «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК). Він пояснив таке рішення позовом від компанії «Московський школяр», яку пов’язують із бізнесменом Євгеном Пригожиним.

У жовтні 2019 року суд зобов’язав Навального, його колегу Любов Соболь і ФБК виплатити майже 88 мільйонів рублів за позовом комбінату харчування, який постачає їжу до шкіл і дитячих садків Москви.

«Ми перейдемо на іншу юрособу, і нехай Путін із Пригожиним подавляться цим. Сума (стягнень – ред.) величезна, і я навіть не бачу сенсу її збирати. До кінця путінської влади нам доведеться жити з заблокованими рахунками і приставами, які вилучають наше будь-яке майно на користь кухаря Путіна», – повідомив Навальний.

Наприкінці грудня 2019 року ФБК, Олексій Навальний і Любов Соболь програли суд. Їх зобов’язали заплатити 88 мільйонів рублів комбінату харчування «Московський школяр» через зірваний контракт.

Наприкінці жовтня Арбітражний суд Москви зобов’язав Навального видалити ролик про комбінат «Московський школяр». У відео говорилося, що компанія не дотримується санітарних норм, підробляє документи і постачає в дитячі садки і школи неякісне харчування.