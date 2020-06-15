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15 червня 2020, Київ 18:57
Новини | Міжнародні

У Росії порушили кримінальну справу проти Навального

Російський опозиційний політик Олексій Навальний під час одного з ефірів свого Youtube-каналу

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо опозиційного політика Олексія Навального. Його підозрюють у наклепі проти ветерана Другої світової війни, що знявся в рекламі голосування за поправки до конституції, інформує сайт комітету 15 червня.

За висунутою статтею Навальному загрожує штраф і обов’язкові роботи на строк до двохсот сорока годин.

Агітаційний ролик про голосування щодо поправок до конституції з’явився на телеканалі RT 2 червня. У ньому разом з хокеїстом В’ячеславом Фетисовим і актором Василем Лановим узяв участь ветеран Другої світової війни Гнат Артеменко.

Навальний розмістив цей ролик на своїй сторінці в твітері, де назвав його учасників «продажними холуями». Слідчий комітет вважає, що запис опозиціонера містить «завідомо неправдиві відомості, що порочать честь і гідність ветерана». Які саме відомості маються на увазі, в повідомленні не уточнюється.

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