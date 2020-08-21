Навального не можна перевезти для лікування за кордон – лікарі

Головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 в місті Омськ Олександр Мураховський повідомив 21 серпня, що стан опозиційного російського політика Олексія Навального не дозволяє його перевезення.

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«Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо», – написала у твітері речниця Навального Кіра Ярмиш.

«Дотепер лікарі говорили, що готові санкціонувати транспортування. Саме тому ми в найкоротші терміни його організували. Тепер, в останній момент, лікарі не дають дозвіл. Це рішення, звичайно, ухвалювали не вони, а Кремль», – додала Ярмиш.

Увечері 20 серпня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель заявили про готовність забезпечити Навальному лікування і безпеку на території Євросоюзу.

Агенція Reuters повідомила, що за Навальним із Німеччини готовий вилетіти літак, який може доправити політика до Берліна. У місцевій клініці Charite після отруєння в 2018 році лікували учасника Pussy Riot, видавця «Медіазони» Петра Верзілова.

Президент США Дональд Трамп підтвердив 20 серпня, що знає про ймовірне отруєння в Росії опозиційного політика Олексія Навального, але неготовий докладно коментувати це питання.

Навальному зранку 20 серпня стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні. Згодом речниця Кіра Ярмиш додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай. Він перебуває в непритомному стані.

Лікарі заявляють, що наразі «немає ніякої впевненості, що причиною стану є отруєння».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.