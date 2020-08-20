Навальний і викриття корупції: найгучніші розслідування його Фонду боротьби з корупцією

За дев’ять років свого існування Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального (ФБК) серйозно сприяв розкриттю корупції в Росії. Активіст створив десятки детальних відео-розслідувань про олігархів, державних чиновників, керівників державних компаній, їхніх друзів та родичів.

Можливе отруєння Олексія Навального пов’язують із його антикорупційною діяльністю. Радіо Свобода зібрало кілька з найгучніших розслідувань Фонду.

У липні 2020 року російський опозиційний активіст Олексій Навальний оголосив, що закриє свій Фонд боротьби з корупцією, який не раз розлютив олігархів і чиновників своїми блискучими розслідуваннями.

Він тоді пояснив таке рішення позовом від компанії «Московський школяр», яку пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним. У жовтні 2019 року суд зобов'язав Навального, Любов Соболь і ФБК виплатити майже 88 млн рублів за позовом комбінату харчування, яке постачає їжу в столичні школи і дитячі сади.

Однак Навальний тоді заявив, що незабаром відкриє нову організацію, щоб продовжувати свою роботу з викриття корупції на найвищих рівнях російського уряду.

За дев’ять років свого існування Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального сприяв розкриттю корупції в Росії. Він створив десятки детальних відео-розслідувань про олігархів, державних чиновників, керівників державних компаній та їхніх друзів та родичів.

Президент Росії Володимир Путін за понад 20 років правління суттєво розширив державний контроль над російськими засобами масової інформації, у тому числі над національним телебаченням, перетворивши його в рупор Кремля.

Тож серйозні розслідування могли робити лише незалежні ресурси, такі як ФБК. Значною мірою у розслідуваннях вони покладаються на інформацію з відкритих джерел, наприклад документи про право власності, а також фотографії та відеозаписи, опубліковані у соціальних мережах.

Нижче наведені п’ять найпопулярніших відео розслідувань, створених ФБК за часи його існування.

1.«Він вам не Дімон. Палаци, яхти, виноградники – таємна імперія Дмитра Медведєва»

Відео, яке триває 50 хвилин і має назву «Він вам не Дімон», проливає світло на статки тодішнього прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, який намагався зобразити себя як політика з більш ліберальними цінностями, а також у якості борця із корупцією.

Як вважають автори розслідування, образ чиновника, якого ніхто не сприймає всерйоз, створений штучно. Насправді Дмитро Медведєв – «творець і очільник величезної, багаторівневої корупційної схеми». Зокрема, за даними ФБК, садибу на Рубльовці вартістю близько 5 мільярдів рублів структурам, пов'язаним з Медведєвим, подарував олігарх Алішер Усманов. У ФБК цей «подарунок» назвали «хабарем».

Відео вийшло у березні 2017 року і набрало понад 35 мільйонів переглядів. Це еквівалент третини російського дорослого населення.

Розслідування розпочалося після того, як російський хакер зламав телефон Медведєва у 2014 році і опублікував його, здавалося б, нешкідливі повідомлення, включаючи інформацію про купівлю гаджетів в інтернеті. Навальний говорить про це у вступі до відео.

Навальний та його команда ФБК заявили, що вони виявили бізнес-імперію, яка таємно належить Медведєву через некомерційні організації, включаючи особняки, яхти та виноградники.

Медведєв «божевільний на гроші та елітну нерухомість, а не на гаджети, як ми всі думали», – розповідає Навальний своїй аудиторії у відео. Прем'єр-міністр, за його словами, один із найбагатших людей країни та «один із найкорумпованіших чиновників».

Медведєв спростував звинувачення і назвав Навального «негідником», додавши, що якщо він коментуватиме ці відео, то це лише зіграє на користь активістові.

2. «Чайка»

Друге за популярністю розслідування ФБК, яке набрало щонайменше 12 мільйонів переглядів, зосереджує увагу на генеральному прокурорі Юрії Чайці та його родині.

43-хвилинний фільм, що вийшов у грудні 2015 року, звинувачує двох синів Чайки у використанні прикриття підлеглих батька для того, щоб незаконно збагачуватися.

ФБК стверджував, що родина Чайки та вищі посадові особи Генеральної прокуратури мали ділові зв'язки із горезвісною бандою, яка роками тероризувала невелике містечко на півдні Росії. Лідери банди були засуджені за вбивство 12 людей у 2010 році, у тому числі чотирьох дітей.

Чайка відкинув звинувачення і сказав, що це все організував Вільям Браудер, громадянин Великої Британії американського походження, який був видатним інвестором у Росії до того, як йому заборонили в’їзд у 2005 році. Він зіграв ключову роль в ухваленні ЄС та США законів, які надають своїм урядам повноваження санкціонувати російських осіб за корупцію та порушення прав людини.

У фільмі стверджується, що Артем Чайка, який постійно проживає у Швейцарії, незаконно приватизував промислові об'єкти та підприємства в Росії, що дозволило йому придбати розкішний готель у Греції та віллу в Швейцарії.

Фільм також стверджує, що інший син Чайки – Ігор, який є власником кількох великих російських підприємств, нечесно вигравав державні тендери на будівництво та забудову в Росії.

3.«Яхти, олігархи, дівчата: мисливиця на чоловіків викриває хабарника»

Розслідування ФБК під назвою «Яхти, олігархи, дівчата: мисливиця на чоловіків викриває хабарника» відстежує публікації у соціальних мережах самопроголошеного білоруського секс-тренера Анастасії Вашукевич, відомої як Настя Рибка, яка зв'язує російського магната Олега Дерипаску з одним із найбільш високопоставлених чиновників.

На відео у ФБК, яке використовує дописи Вашукевич, видно, що тодішньому віце-прем'єру Сергію Приходько пропонували щедрий відпочинок на яхті Дерипаски у 2016 році. Вони також обговорюють політику США.

Навальний стверджував, що чиновник у серпні 2016 року провів три дні на яхті Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з книги й «Інстаграму» Насті Рибки. Навальний звинуватив Приходька в корупції.

Після того, як ФБК опублікував відео, Вашукевич заарештували в Таїланді за звинуваченням у порушенні трудового законодавства та депортували. Її затримали в січні 2019 року в Росії після прибуття в московський аеропорт. Зрештою її звільнили та повернули до рідної Білорусі.

4. «Секретна дача Путіна»

Розслідування під назвою «Секретна дача Путіна» було оприлюднене в серпні 2017 року. Воно стверджує, що президент Росії використовує розкішний заміський будинок на російському острові біля фінського кордону для проведення відпочинку.

З площею понад 50 гектарів, маєток розташований на острові Лодочний, недалеко від міста Виборг – це в бухті на північ від Фінської затоки. На території є кілька будівель та посадковий майданчик для вертольотів.

На відео, яке набрало понад 10 мільйонів переглядів, Навальний говорить, що документи показують, що майно належить Олегу Руднову, довіреній особі Путіна з Петербурга, який очолював компанію під назвою Baltic Media Group.

Руднов очолив ще одну компанію, що належить іншій довіреній особі Путіна, класичному музиканту Сергію Ролдугіну, якого дослідницький проєкт Panama Papers вважає підставним «гаманцем» таємного багатства Путіна.

5. «Засекречені мільярди прем’єра Мішустіна»

Одне з розслідувань Навального стосувалося нового прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, якого Путін призначив у січні на заміну Медведєву.

Найближчі члени родини Мішустіна, який раніше контролював федеральне податкове агентство Росії, володіють майном у Москві та навколо міста на суму у 2,8 мільярда рублів (40 мільйонів доларів), незважаючи на те, що Мішустін здебільшого працював на уряд усе своє життя.

Мішустін стверджував, що його багатство значною мірою зароблялось у 2008–2010 роках у «гарячих» галузях економіки. Потім гроші вкладалися у банківські депозити з високою процентною прибутковістю.

Відео, випущене 28 січня, було переглянуто понад 9 мільйонів разів.

Олексію Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви 20 серпня. Літак екстрено сів у Омську, Навального «швидка» відвезла до лікарні з отруєнням, повідомила в твітері його речниця Кіра Ярмиш.

«У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми швидкою їдемо до лікарні», – написала Ярмиш уранці 20 серпня.

Пізніше вона додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай.

«Це було єдине, що він пив зранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій непритомний», – повідомила Ярмиш.

Навальний нині перебуває в реанімації у комі на апараті штучної вентиляції легень.

«Ухильна реакція лікарів лише підтверджує, що це отруєння. Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер явно тягнуть час і не говорять, що їм відомо», – додала речниця Навального.