Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Березень 2019, Київ 15:50
Новини | Міжнародні

Росія: співробітників фонду Навального викликали на допит через фільм «Він вам не Дімон»

Заставка фільму-розслідування про статки прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва

Дивитись коментарі

У столиці Росії Москві Федеральна служба судових приставів викликала п’ятьох співробітників Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального на допит як свідків, повідомив юрист фонду Іван Жданов. Раніше його і ще одного юриста фонду В’ячеслава Гімаді вже допитували в поліції.

Допити відбуваються в межах розслідування кримінальної справи про невиконання вироку суду. Її порушили через відмову видалити з YouTube частину фільму-розслідування ФБК «Він вам не Дімон», присвяченого голові уряду Росії Дмитру Медведєву. Обвинувачуваним у цій справі є колишній директор ФБК Роман Рубанов, якого МВС Росії оголосило в розшук наприкінці лютого.

Сам Рубанов вважає, що порушена проти нього кримінальна справа є спробою правоохоронних органів не дати йому повернутися в Росію.

У 2017 році мільярдер Алішер Усманов виграв позов проти ФБК з вимогою видалити частину розслідування «Він вам не Дімон», в якій згадується бізнесмен. Суд також зобов’язав фонд і його засновника Олексія Навального опублікувати спростування.

У відповідь Навальний неодноразово заявляв, що нічого не видалятиме, оскільки рішення суду стосується фонду, а розслідування опубліковано на його особистому YouTube-каналі.

Станом на 4 березня 2019 року поширений два роки тому фільм «Він вам не Дімон» на YouTube переглянули понад 28 мільйонів 600 тисяч разів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG