Росія: співробітників фонду Навального викликали на допит через фільм «Він вам не Дімон»

У столиці Росії Москві Федеральна служба судових приставів викликала п’ятьох співробітників Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального на допит як свідків, повідомив юрист фонду Іван Жданов. Раніше його і ще одного юриста фонду В’ячеслава Гімаді вже допитували в поліції.

Допити відбуваються в межах розслідування кримінальної справи про невиконання вироку суду. Її порушили через відмову видалити з YouTube частину фільму-розслідування ФБК «Він вам не Дімон», присвяченого голові уряду Росії Дмитру Медведєву. Обвинувачуваним у цій справі є колишній директор ФБК Роман Рубанов, якого МВС Росії оголосило в розшук наприкінці лютого.

Сам Рубанов вважає, що порушена проти нього кримінальна справа є спробою правоохоронних органів не дати йому повернутися в Росію.

У 2017 році мільярдер Алішер Усманов виграв позов проти ФБК з вимогою видалити частину розслідування «Він вам не Дімон», в якій згадується бізнесмен. Суд також зобов’язав фонд і його засновника Олексія Навального опублікувати спростування.

У відповідь Навальний неодноразово заявляв, що нічого не видалятиме, оскільки рішення суду стосується фонду, а розслідування опубліковано на його особистому YouTube-каналі.

Станом на 4 березня 2019 року поширений два роки тому фільм «Він вам не Дімон» на YouTube переглянули понад 28 мільйонів 600 тисяч разів.