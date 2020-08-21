«Типовий приклад ставлення Кремля до людського життя» – Лінкявічус про ситуацію з Навальним

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус відреагував на ситуацію, що склалася навколо ймовірного отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

«Навальний у комі. Влада навмисно затягує діагноз і відмовляє в перевезенні Олексія до німецької клініки. Типовий приклад ставлення Кремля до життя людини. Схоже на спробу приховати сліди», – написав очільник зовнішньополітичного відомства Литви у твітері.

Раніше 21 серпня дружина російського опозиційного політика Олексія Навального Юлія Навальна заявила, що не довіряє лікарям у місті Омськ і наполягає на перевезенні чоловіка до іншої лікарні.

Перед тим соратник Навального, директор «Фонду боротьби з корупцією» Іван Жданов сказав, що правоохоронці повідомили лікарям в Омську про знайдену «смертельно небезпечну речовину».

Ще раніше цього дня головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 в місті Омськ Олександр Мураховський повідомив, що стан опозиційного російського політика Олексія Навального не дозволяє його перевезення.

Увечері 20 серпня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель заявили про готовність забезпечити Навальному лікування і безпеку на території Євросоюзу.

Агенція Reuters повідомила, що за Навальним із Німеччини готовий вилетіти літак, який може доправити політика до Берліна. У місцевій клініці Charite після отруєння в 2018 році лікували учасника Pussy Riot, видавця «Медіазони» Петра Верзілова.

Президент США Дональд Трамп підтвердив 20 серпня, що знає про ймовірне отруєння в Росії опозиційного політика Олексія Навального, але неготовий докладно коментувати це питання.

Навальному зранку 20 серпня стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні. Згодом речниця Кіра Ярмиш додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай. Він перебуває в непритомному стані.

Лікарі заявляють, що наразі «немає ніякої впевненості, що причиною стану є отруєння».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.