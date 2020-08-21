Дружина Навального не довіряє лікарям в Омську

Дружина російського опозиційного політика Олексія Навального Юлія Навальна заявила 21 серпня, що наполягає на перевезенні чоловіка до іншої лікарні.

«Перевозити його відмовляються, кажуть, що зараз вони не можуть це здійснити, він нетранспортабельний, хоча ще дві години тому ситуація розвивалася так, що готували документи на транспортування, і тому тут перебувала транспортна поліція – не для того, щоб повідомити якісь дані про речовину, яка міститься на якихось речах або на Олексії, а для того, щоб допомогти нам із транспортуванням. Після цього минуло дві години, нам відмовляються віддати Олексія. Ми вважаємо, що це робиться для того, щоб та хімічна речовина, яка є в організмі Олексія, зникла. Ми не можемо довіряти цій лікарні і ми вимагаємо, щоб його нам видали, і ми змогли лікувати його в незалежній лікарні, лікарям якої ми довіряємо», – сказала Юлія Навальна.

Раніше соратник Навального, директор «Фонду боротьби з корупцією» Іван Жданов сказав, що правоохоронці повідомили лікарям в Омську про знайдену «смертельно небезпечну речовину».

Перед тим головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 в місті Омськ Олександр Мураховський повідомив, що стан опозиційного російського політика Олексія Навального не дозволяє його перевезення.

Увечері 20 серпня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель заявили про готовність забезпечити Навальному лікування і безпеку на території Євросоюзу.

Агенція Reuters повідомила, що за Навальним із Німеччини готовий вилетіти літак, який може доправити політика до Берліна. У місцевій клініці Charite після отруєння в 2018 році лікували учасника Pussy Riot, видавця «Медіазони» Петра Верзілова.

Президент США Дональд Трамп підтвердив 20 серпня, що знає про ймовірне отруєння в Росії опозиційного політика Олексія Навального, але неготовий докладно коментувати це питання.

Навальному зранку 20 серпня стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні. Згодом речниця Кіра Ярмиш додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай. Він перебуває в непритомному стані.

Лікарі заявляють, що наразі «немає ніякої впевненості, що причиною стану є отруєння».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.