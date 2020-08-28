Депутат Бундестагу про отруєння Навального: потрібні наслідки для Росії, щоб зупинити такі дії

Речник «Зелених» із зовнішньополітичних питань в німецькому Бундестазі Омід Нуріпур заявив про необхідність наслідків для Росії після отруєння там опозиційного політика Олексія Навального.

Нуріпур заявив про це в телефонному інтерв’ю Радіо Свобода 28 серпня.

«Сподіваюся, що люди в цій країні прокинуться, бачачи систематичні напади на людей, які не є однодумцями Кремля. Таких нападів було багато. Багато людей загинули. Пані Політковська, пан Литвиненко і багато інших. Були і напади, і вбивство опозиційно налаштованих людей у центрі Берліна (вбивство Зелімхана Хангошвілі у серпні 2019 року). Ми всі знаємо про справу пана Скрипаля. Тепер час прокинутися», – сказав депутат.

«І, звісно, нам потрібно продовжувати діалог із Росією, продовжувати розмовляти з Кремлем. Але ми маємо розуміти, що справа не лише у розмовах, справа також у наслідках, якщо ми хочемо зупинити такі дії», – додав він.

Нуріпур також повідомив, що Міністерство закордонних справ Німеччини надало інформацію членам Бундестагу щодо стану Навального.

«По суті, там немає нічого нового. Ми, звичайно, сподіваємось, що пан Навальний зможе одужати не лише швидко, але й повністю», – сказав він.

Представник «Зелених» також заявив, що не думає, що Росія проведе незалежне розслідування щодо отруєння Навального. Через це також мають бути наслідки, додав депутат Бундестагу.

Щодо того, якими мають бути ці наслідки, він заявив, що в цьому питанні потрібна координація ЄС.

«Після справи пана Скрипаля Велика Британія скликала членів ЄС, намагаючись знайти спільну лінію. Я не бачив таких дій від мого уряду, який зазнав не лише порушення суверенітету, що ми бачили у центрі Берліна, але також постраждав і як голова Ради ЄС на даний час», – сказав Нуріпур.

«Друге, і це особливо стосується Німеччини, ми маємо переосмислити глибину наших економічних зв’язків із Росією. І ми мусимо переосмислити енергетичні проєкти, такі як «Північний потік», які розділяють Європу, оскільки вони будуються за рахунок наших держав-партнерів, таких як Польща чи країни Балтії. Тому, так, ми повинні продовжувати розмовляти з Росією. Є багато питань, де нам потрібна співпраця. Але зрештою, найголовніше – утримати Європейський союз разом і зробити нас сильними, коли мова заходить про стійкість проти гібридної війни, від якої страждають багато країн Європи», – додав він.

Генеральна прокуратура Росії 27 серпня заявила, що наразі не бачить підстав для порушення кримінальної справи про отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

У Генпрокуратурі заявили, що дотепер не встановлено будь-яких даних, «які свідчать про вчинення умисних злочинних дій відносно Навального». У відомстві заявили про здійснену дослідчу перевірку, зазначивши, що така перевірка є стандартною в разі серйозної події з авіапасажирами.

25 серпня у Кремлі заявили, що не бачать приводу для кримінального розслідування обставин імовірного отруєння Олексія Навального.

Із вимогами провести незалежне і відкрите розслідування обставин імовірного отруєння Навального раніше виступили на Заході – канцлер Німеччини Анґела Меркель, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

Прессекретар Навального Кіра Ярмиш написала у твітері, що стан політика стабільний.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.

До групи речовин із зазначеним механізмом дії належать також побутові, сільськогосподарські та промислові інсектициди (хлорофос, карбофос та ін.), бойові отруйні речовини (зарин, заман, табун).