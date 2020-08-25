«Виводити ці речовини з організму – тривалий, болісний процес». Розробник «Новачка» – про те, чим могли отруїти Навального

Євгенія Котляр

24 серпня представники німецької клініки «Шаріте»​ підтвердили, що знайшли в організмі російського опозиціонера Олексія Навального підозрілу речовину з групи інгібіторів холінестерази. Це, на їхню думку, підтверджує діагноз про навмисне отруєння політика. Результати аналізів підтвердили кілька незалежних лабораторій, і хоча конкретну речовину поки не встановили, лікарі обіцяють повідомити результати більш детально, коли будуть проведені додаткові дослідження.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і міністр закордонних справ Гайко Маас у зв'язку з заявою клініки вже закликали владу Росії терміново розслідувати всі деталі отруєння Навального, знайти винних і притягнути їх до відповідальності. Соратники Навального також вимагають від російських слідчих порушити кримінальну справу за статтею про замах на вбивство у зв'язку з отруєнням опозиціонера. У той же час завідувач токсикологічними відділенням лікарні швидкої медичної допомоги №1 Омська, куди спочатку привезли Навального, заявив, що проведені в Омську дослідження на інгібітори холінестерази дали негативний результат.

Чим могли отруїти Навального і як діють інгібітори холінестерази? Журналісти телеканалу «Настоящее время» розпитали про це хіміка Віла Мірзаянова, який за часів СРСР був розробником отруйної речовини «Новачок»: ним, за твердженням британської влади, були отруєні Сергій і Юлія Скрипалі. Після того, як учений в 1992 році написав статтю «Отруєна політика» для російської газети «Московський комсомолець», його двічі заарештовували, але справа проти нього розвалилася. Сам хімік в результаті поїхав до США, де написав книгу «Державні таємниці: Російська програма хімічної зброї зсередини».

– Що таке взагалі «інгібітори холінестерази»?

– Це фосфорорганічні отруйні речовини: зарин, зоман, «Новачок», хоча вони різного класу. Ці отруйні речовини пригнічують рецептори, при отруєнні втрачається управління м'язами. На цьому ґрунтуються дії отруйних речовин.

– Ви вірите в припущення німецьких лікарів, що Навального отруїли саме такою речовиною?

Мені дивно, що в лабораторії говорять про те, що ось такі дії підтверджуються, але на чому це ґрунтується – не повідомляють

– Мені важко сказати, чи був він отруєний саме фосфорорганічною отруйною речовиною. Поки не буде хромато-мас-спектрометрального аналізу, я нічому цьому не вірю. Але бувають сучасні технології, сучасні детектори, особливо хромато-мас-спектрометри, які дозволяють визначати діючу речовину з точністю протягом пів години або години. Мені дивно, що в лабораторії говорять про те, що ось такі дії підтверджуються, але на чому це ґрунтується – не повідомляють.

– Які аналізи, тести, дослідження потрібно провести, щоб напевно сказати, яка конкретна речовина спричинила отруєння Навального?

– В першу чергу треба брати аналіз крові. Там є процедури, потім після цього починають вводити хромато-мас-спектрометр, і на цьому хромато-мас-спектрометрі є бібліотека даних всіх отруйних речовин. І якщо навіть у бібліотеці немає даних щодо конкретної речовини, можна принаймні визначити «скелет» – скільки відсотків фосфору, скільки цього, іншого – це можна визначити дуже точно. Це унікальний метод, який використовувався при розслідування отруєння в Солсбері, він працює дуже добре.

– На вашу думку, те, що з російського Омська так довго не відпускали Навального в німецьку клініку, могло якимось чином вплинути на те, що токсини всередині його організму розпалися, а їх сліди були не такі помітні?

– Якщо людина отримала навіть маленьку дозу фосфорорганічної отруйної речовини, вона не виходить з організму протягом декількох днів. Це дуже тривалий, болісний процес – виводити ці речовини з організму.

– Як вам здається, в разі, якщо ми допускаємо, що Олексія Навального дійсно отруїли подібною речовиною, людина, яка це зробила, могла підмішати це в чай? Чи має ця речовина якийсь смак, колір? І чи могла людина, яка зробила це, сама отримати якусь дозу?

Можна і в чай додати, і в воду, і просто торкнутися чимось шкіри людини, наприклад, тампоном, змоченим в цій отруйній речовині

– Фахівець завжди знає, що робить, тому він захищений. Тому фахівець ніколи не отруїться: на те він і фахівець. Він повинен вжити заходів для свого захисту. А яким чином додати кудись – великих проблем немає. Зараз вже є відпрацьовані методи: звичайно, можна і в чай додати, і в воду, і просто торкнутися чимось шкіри людини, наприклад, тампоном, змоченим в цій отруйній речовині. Цього достатньо, щоб він отруївся.

– Які можуть бути наслідки для організму в разі, якщо таке отруєння уже сталося? Німецькі фахівці кажуть, що Навальний буде в поганому стані щонайменше два місяці.

Роки потрібні для того, щоб реабілітуватися

– Важко сказати, скільки це триватиме. Наслідки дуже погані. Отруєння практично безповоротне, на жаль. Дуже довго – роки потрібні для того, щоб реабілітуватися. Речовини, навіть речовини, що розпалися, завдають великої шкоди і сидять в організмі дуже довго.

– А здоров'я людини не може залишитися таким, як було раніше, це в будь-якому випадку шкода для організму?

– Абсолютно ні. Якщо тільки якісь нові методи лікування не розроблені. Але, наскільки я знаю, коли мій друг Андрій Желєзняков був отруєний «Новачком», він так і не оговтався. Він кілька років мучився: то йому було добре, то погано. Ось так хвилею на нього накочувало і, врешті-решт, він помер від наслідків цього отруєння.

Тому прикладів, звичайно, мало таких, які я знаю. Інший приклад яскравий – Скрипалі. Наскільки я знаю, лікарі самі кажуть, що вони ніколи вже не будуть такими, якими вони були до отруєння.

– Якщо ми говоримо про можливе отруєння речовиною такого зразка, доводить це, що Навального труїли люди, які пов'язані зі спецслужбами? Тобто доступ до таких речовин є тільки у спецслужб?

Я вже не вірю, що ця речовина є тільки у держави

– Коли я вже поїхав до США з Росії, отруїли цього банкіра (голова «Росбізнесбанку» Іван Ківеліді – ред.) «Новачком». Тож тепер я вже не вірю, що ця речовина є тільки у держави. Оскільки її продавали направо і наліво, і де вона була використана або досі ще не використана – ніхто ж не знає. Той, хто продавав, ніколи ж не скаже правду, скільки він вкрав і скільки він продав. Тому, звичайно, виключити неможливо, що така речовина є у терористів, у людей з поганими намірами.

У випадку Навального, мені здається, був використаний саме професіонал

Але переважно, звичайно, тільки професіонал грамотно може виступати, без сліду, без спостереження, непомітно. У випадку Навального, мені здається, був використаний саме професіонал.

– Ви зазначили, що заяви, що Навального лікують атропіном, дещо смішні для вас. Умовно, антидот для дії отрути інгібітора холінестерази – це що? Чи є якийсь зафіксований антидот?

– Атропін – це класичний препарат-антидот, найбільш початковий. Ми коли працювали, на робочому столі у нас завжди лежав пакет з ампулами з афіном. На Заході афін теж використовувався, це більш сильний препарат. Зараз вже в НАТО ніби, кілька днів тому я читав, розробили шприци готові, в разі чого вколоти в себе. Відтоді ця галузь, звичайно, просунулася вперед. Тому коли лікують атропіном – це, мені здається, трошки аматорство.

– А при введенні атропіну в організм як швидко людина може прийти до тями, коли їй стане краще?

– Такі речовини діють дуже швидко.

Оригінал – на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»