Меркель закликала знайти і покарати винних у отруєнні Навального

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і міністр закордонних справ Гайко Маас закликали владу Росії терміново розслідувати всі деталі отруєння опозиціонера Олексія Навального, визначити винних і притягнути їх до відповідальності.

Про це йдеться у спільній заяві Меркель і Маса, оприлюдненій у понеділок після того, як берлінська клініка «Шаріте», де проходить лікування Навальний, повідомила, що клінічні дослідження показали присутність у його організмі токсину з групи інгібіторів холінестерази.

«Беручи до уваги визначну роль пана Навального в політичній опозиції в Росії, від влади зараз терміново вимагається розслідувати цей злочин до найдрібніших деталей – і зробити це максимально прозоро», – мовиться у заяві.

Керівники ФРН також висловили надію на те, що Навальний зможе повністю видужати. У заяві клініки мовиться, що його життя зараз поза небезпекою, проте опозиціонер як і раніше у штучній комі, і не виключені довгострокові наслідки для його здоров’я.

Влада Росії поки не коментували повідомлення клініки «Шаріте» та звернення Меркель і Мааса.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.