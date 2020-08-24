Отруєння Навального: у Німеччині підтвердили, у Росії не виявили

Німецькі лікарі підтвердили виявлення у російського опозиційного лідера Олексія Навального ознак отруєння. Російські лікарі ще зранку мали іншу версію –​ «порушення обміну речовин» і заявили, що врятували Навальному життя. Західні аналітики припускають: причин отруєння Навального може бути кілька, як і можливих замовників.

Що сказали у Німеччині?

«Команда лікарів детально оглянула пацієнта після його прибуття. Клінічні результати свідчать про отруєння речовиною з групи активних речовин, які називаються інгібіторами холінестерази», – йдеться у повідомленні берлінської лікарні «Шаріте», де наразі перебуває російський опозиційний діяч Олексій Навальний.

Він і досі перебуває у штучній комі в реанімаційному відділенні німецької столичної лікарні. Гострої небезпеки для його життя немає, йдеться у повідомленні.

Лікарі наголосили, що наслідки хвороби можуть бути довгостроковими, зокрема для нервової системи пацієнта.

«Ми від самого початку стверджували те, що Олексія отруїли, незважаючи на заяви омских лікарів і державних пропагандистів. Тепер наші слова підтверджені аналізами в незалежних лабораторіях. Отруєння Навального більше не гіпотеза, а факт», – написала речниця Навального Кіра Ярмиш у своєму твітері.

Версія російських лікарів

Кількома годинами раніше лікарі сибірської лікарні, де проходив лікування опозиційний російський лідер Олексій Навальний перед транспортуванням за кордон, заявили, що врятували йому життя і не знайшли слідів отрути в його тілі.

Напередодні вони заявляли, що «діагноз» Навального – порушення обміну речовин і різке падіння рівня цукру в крові.

24 серпня головний лікар Омської лікарні швидкої медичної допомоги № 1 Олександр Мураховський і його заступник Анатолій Калініченко дали прес-конференцію, на якій відповіли на запитання про стан Навального та його транспортування.

«Ми великими зусиллями врятували йому життя», – сказав Мураховський журналістам.

Російські лікарі спочатку відмовлялися дозволяти перевозити Навального за кордон, посилаючись на важкість його стану. Соратники Навального звинуватили лікарів у затримці його евакуації до Німеччини з метою дочекатися, поки ймовірна отрута безслідно виведеться з організму. Лише після тривалих переговорів і звернення представників Навального до Європейського суду з прав людини, а дружини Навального до президента Росії Володимира Путіна, хворого доставили у Німеччину спеціальним санітарним літаком.

Головний лікар омської лікарні при цьому заперечив, що медичний персонал перебував під тиском влади. У Кремлі наголошували, що рішення щодо транспортування Навального – у компетенції лікарів, і Кремль до цього не причетний.

Тим часом в інтерв'ю виданню Bild Яка Бізіль, засновник фонду Cinema For Peace, який організував транспортування Навального в берлінську клініку, казав напередодні, що Навальний виживе після «отруєння», проте займатися громадською діяльністю кілька місяців не зможе.

«Я припускаю, що він виживе, але це моя інтерпретація подій останніх двох-трьох днів», – сказав Бізіль.

Навального доставили в берлінську клініку «Шаріте» як «гостя канцлера» Німеччини, повідомляв тамтешній державний телеканал ZDF із посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН. Клініка почала широке обстеження стану здоров’я Навального. Його цілодобово охороняє поліція.

Чому Навального отруїли саме зараз?

Ситуація навколо отруєння опозиційного російського політика Олексія Навального викликала чимало реакцій, в тому числі на Заході. Велика кількість експертів аналізує ситуацію і відповідає на запитання: чому це могло статися саме у цей період?

Оглядач Роман Доброхотов переконаний: Навальному надіслали повідомлення про те, що він більше не перебуває в безпеці і йому варто було б розглянути виїзд за кордон.

Відповідь проста: рейтинг Путіна впав до найнижчих рівнів



«Відповідь проста: рейтинг Путіна впав до найнижчих рівнів, і його рішення змінити Конституцію, щоб потенційно продовжити своє правління після 2024 року, збудило стільки гніву, що лише пандемія коронавірусу завадила вуличним протестам», – пише журналіст у статті Al Jazeera.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст переконаний, що Кремль вирішив «прибрати» Навального з політичної арени через дві причини – протести у російському Хабаровську і у білоруському Мінську.

«Демонстрації у Хабаровську тривають уже місяць. Незважаючи на те, що вони спрямовані проти арешту популярного губернатора Фургала, вони також почали орієнтуватися на федеральну політику Москви, яка полегшує їй управління регіонами. Інші міста Сибіру та Далекого Сходу теж провели акції протестів солідарності з Хабаровськом. Словом, майбутні вибори можуть бути вразливими», – цитує експерта американський аналітичний центр «Атлантична рада».

Чи за цим дійсно стоїть Кремль?

Досить природно підозрювати саме причетність Кремля до можливого отруєння російського опозиційного діяча, переконаний колишній високий посадовець Державного департаменту США Дейвід Крамер.

«Протягом багатьох років видатні російські опозиційні діячі, журналісти та колишні шпигуни – від Бориса Нємцова, Анни Політковської і Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля – були частими об’єктами вбивств чи замахів на вбивство», – пояснює Крамер «Атлантичній раді». При цьому до відповідальності так ніхто притягнутий за це не був.

Інші оглядачі застерігають від передчасного покладання провини на Кремль.

Навальний мав дуже багато ворогів



Мелінда Герінґ, заступниця директора Євразійського центру «Атлантичної ради», переконана, що поки зарано приписувати можливе отруєння Навального Кремлю. «Навальний був не лише опозиційним лідером, але й антикорупційним активістом, який мав дуже багато ворогів», – наголошує Герінґ.

«Він відслідковує гроші, показує незаслужене багатство і пояснює, як це все вписується в корумповану систему, яку побудував Путін. У нього скрізь є вороги, і не тільки у самій верхівці. Тому ще надто рано спекулювати, хто міг його отруїти (якщо його дійсно отруїли!)», – писав у своєму твіттері редактор Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCPR) Ілля Лозовський.

«Отруєння Навального – це жорстокий акт режиму, який побоюється незалежних мислителів та критиків», – вважає політичний експерт Майкл Карпентер. Попри думки, що Володимир Путін може виграти вибори навіть без свого репресивного апарату, це неправда, переконаний Карпентер.

«Якби це було правдою, його режим не вдався б до отруєння найпопулярніших критиків», – зазначає Карпентер.

У Кремлі з ситуацією щодо Навального ознайомлені. На запитання журналістів щодо того, чи не вважають у Кремлі ситуацію з активістом «особливою» в міру того, що він є опозиціонером, сказали, що «у чинної влади багато критиків».

«І серед них є громадяни Російської Федерації. І, безумовно, коли щось загрожує життю громадянина Російської Федерації, то це серйозна ситуація. І лікарі, і правоохоронні органи в рівній мірі серйозно ставляться до всіх громадян», – сказав журналістам на прес-конференції речник Путіна Дмитро Пєсков.

Стеження спецслужб

Видання «Московський комсомолець» 21 серпня опублікувало матеріал, в якому з посиланням на анонімні джерела в силових структурах йшлося про те, що за опозиціонером Навальним під час його поїздки до Сибіру велося приховане стеження ФСБ.

Видання повідомило, де був політик, із ким зустрічався, що їв і пив перед тим, як йому стало зле в літаку по дорозі до Москви.

Російський опозиціонер, московський муніципальний депутат Ілля Яшин заявив, що надішле депутатський запит директорові ФСБ Росії через статтю про стеження співробітників силових структур за політиком Олексієм Навальним, який зараз перебуває на лікуванні в Німеччині після ймовірного отруєння. Про це Яшин написав у фейсбуці 23 серпня.

Навальному зранку 20 серпня стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на «швидкій» у непритомному стані відвезли до лікарні. Згодом речниця Кіра Ярмиш додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай.

Лікарі у Росії заявляли, що наразі «немає ніякої впевненості, що причиною стану є отруєння». Вони до цих пір твердять, що «діагноз» Навального – порушення обміну речовин і різке падіння рівня цукру в крові. Особистий лікар опозиціонера наголошує, що це симптоми його стану, але ніяк не «діагноз».

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, нині заперечують версію про отруєння.

Навального доставили до Берліну з російського Омська спеціальним санітарним літаком. Його рейс організувала громадська організація «Кіно за мир» (англ. Cinema for Peace), яка працює в Берліні, – як повідомив її засновник Яка Бізіль, так зробили на прохання Петра Верзилова, видавця російського опозиційного сайту «Медіазона» і учасника гурту Pussy Riot, із просуванням якого пов’язана ця організація, – а оплатив цей рейс, за словами соратника Навального Леоніда Волкова, підприємець із Росії Борис Зімін, який разом із батьком-мультимільйонером Дмитром Зіміним, живучи нині у США, підтримують російські опозиційні проєкти.

Літак із німецькими лікарями-реаніматологами простояв в Омську майже добу – омські лікарі, які почали було готувати Навального і його медичні документи до перевезення до Німеччини, раптово змінили думку і заявили, що він нетранспортабельний іще принаймні дві доби. Соратники Навального, які підозрюють, що його отруїли, припускають, що метою затримки мало бути те, щоб дочекатися, поки ймовірна отрута безслідно виведеться з організму. Врешті, після тривалих переговорів і звернення представників Навального до Європейського суду з прав людини, а дружини Навального до президента Росії Володимира Путіна, того відпустили.

Як заявив Бізіль, стан Навального під час транспортування санітарним літаком був стабільним – що суперечить твердженням російських лікарів, що того не можна було перевозити.

Після госпіталізації «Олексія ми подали заяву про отруєння в СК в Москві і в поліцію в Томську. Рішення про порушення справи по закону ухвалюється за 3 дні. Термін закінчився о 13.30 у неділю. Справу досі не порушено», – написала речниця Навального 24 серпня.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.