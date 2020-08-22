ЄСПЛ зобов’язав Росію надати дружині Навального медичну карту з лікарні в Омську

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) призначив забезпечувальні заходи через госпіталізацію російського опозиційного політика Олексія Навального в лікарню швидкої допомоги №1 у місті Омську. Рішення опубліковане на сайті суду.

Суд зобов’язав російську владу надати дружині Олексія Навального, Юлії Навальній, медичну карту чоловіка, допустити до нього його лікаря і проінформувати суддів про лікування політика.

Зранку 22 серпня Навального перевели до берлінської клініки «Шаріте».

Олексій Навальний із 20 серпня перебував у реанімації в омській лікарні: йому стало зле під час рейсу Томськ – Москва, пасажирський літак екстрено посадили в Омську. Політик перебуває в комі. Його діагноз невідомий.

Увечері 21 серпня лікарі лікарні в Омську дозволили відправити Олексія Навального на лікування до Німеччини. Цей дозвіл був отриманий після чергового консиліуму, в якому брали участь лікарі з Німеччини.

Літак із Німеччини прибув до Омська в першій половині дня 21 серпня. Його надіслала організація Cinema for Peace Foundation, у 2018 році вона таким же чином доставила до Німеччини учасника Pussy Riot Петра Верзилова, у якого німецькі лікарі виявили ознаки отруєння. Після приземлення Навального повинні повезти в клініку Charite.