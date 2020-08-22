Літак із Навальним сів у Берліні

Евакуаційний літак з німецькими лікарями, який перевозить російського опозиційного політика Олексія Навального, сів у Берліні. Про це 22 серпня повідомила речниця Навального Кіра Ярмиш.

За її словами, разом із політиком до Німеччини полетіла його дружина Юлія Навальна.

Олексій Навальний із 20 серпня перебував у реанімації в омській лікарні: йому стало зле під час рейсу Томськ – Москва, пасажирський літак екстрено посадили в Омську. Політик перебуває в комі. Його діагноз невідомий.

Увечері 21 серпня лікарі лікарні в Омську дозволили відправити Олексія Навального на лікування до Німеччини. Цей дозвіл був отриманий після чергового консиліуму, в якому брали участь лікарі з Німеччини.

Літак з Німеччини прибув в Омськ в першій половині дня 21 серпня. Його надіслала організація Cinema for Peace Foundation, у 2018 році вона таким же чином доставила до Німеччини учасника Pussy Riot Петра Верзилова, у якого німецькі лікарі виявили ознаки отруєння. Після приземлення Навального повинні повезти в клініку Charite.

Олексій Навальний із 20 серпня перебував у реанімації в омській лікарні: йому стало зле під час рейсу Томськ – Москва, пасажирський літак екстрено посадили в Омську. Політик перебуває в комі. Його діагноз невідомий.

Увечері 21 серпня лікарі лікарні в Омську дозволили відправити Олексія Навального на лікування до Німеччини. Цей дозвіл був отриманий після чергового консиліуму, в якому брали участь лікарі з Німеччини.

Літак з Німеччини прибув в Омськ в першій половині дня 21 серпня. Його надіслала організація Cinema for Peace Foundation, у 2018 році вона таким же чином доставила до Німеччини учасника Pussy Riot Петра Верзилова, у якого німецькі лікарі виявили ознаки отруєння. Після приземлення Навального повинні повезти в клініку Charite.