ЄС сподівається, що російська влада дозволить перевезти Навального за кордон

Європейський союз сподівається, що російська влада дозволить перевезти опозиційного політика Олексія Навального за кордон, заявила речниця представництва ЄС із закордонних справ та політики безпеки Набіла Массралі.

«Ми віримо, що російська влада дотримуватиметься своїх обіцянок і дозволить безпечно й швидко перевезти пана Навального за кордон, щоб він отримав медичний догляд відповідно до побажань його сім’ї. Ми вдячні, що німецькі медичні служби запропонували забрати Навального до Німеччини для медичного догляду», – сказала Массралі.

За її словами, у ЄС дуже занепокоєні через стан здоров’я Навального після ймовірного отруєння.

«Ми бажаємо йому швидкого та повного одужання. Ми сподіваємося на швидке, незалежне та прозоре розслідування. Якщо буде підтвердження, відповідальні мають бути притягнуті до відповідальності», – заявила Массралі.

Вона додала, що делегація ЄС у Москві перебуває в тісному контакті з офісом Навального й уважно слідкує за розвитком подій.

Навальному зранку 20 серпня стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні. Згодом речниця Кіра Ярмиш додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай. Він перебуває в непритомному стані.

Лікарі після інциденту заявляли, що «немає ніякої впевненості, що причиною стану є отруєння». Уже 21 серпня головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 у місті Омську Олександр Мураховський назвав основним діагнозом Навального «порушення обміну речовин».

Особистий лікар Навального Анастасія Васильєва вказує, що «порушення обміну речовин» є станом, а не діагнозом. Згодом вона додала: «Це отруєння, на тлі якого розвинулося тяжке порушення обміну речовин. Підла підміна понять».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.