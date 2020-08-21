Речниця Навального: переговори про транспортування зрушили з мертвої точки

Кіра Ярмиш, речниця російського опозиційного діяча і борця з корупцією Олексія Навального, який нині перебуває в тяжкому стані непритомний і в комі в реанімації лікарні російського міста Омська з підозрою його соратників на отруєння, повідомила, що переговори про його транспортування до Німеччини «зрушили з мертвої точки».

«Є ймовірність, що Навального зараз вдасться перевезти. Шкода, що для ухвалення цього рішення лікарям потребувалося стільки часу. Літак чекає від ранку, документи теж були готові тоді ж», – написала вона у твітері.

Повідомлення з’явилося приблизно через годину по тому, як Європейський суд із прав людини повідомив, що отримав і взяв до розгляду запит із проханням про тимчасовий запобіжний захід від імені Навального у вигляді вказівки владі Росії дозволити перевезти його на лікування до Німеччини. Як мовиться в пресрелізі ЄСПЛ, у запиті йдеться про те, щоб Навальному, який перебуває в комі на апараті штучної вентиляції легень у лікарні в Омську, було дозволено перевезення до лікарні «Шаріте» в Берліні на лікування, бо інакше його здоров’ю чи й життю загрожує небезпека.

Навальний потрапив до лікарні в Омську після того, як йому стало зле в літаку і літак був змушений до термінової посадки в цьому російському місті 20 серпня. Його соратники вважають, що його отруїли.

Лікарі в омській лікарні, які спершу готували Навального до перевезення, змінили думку 21 серпня, коли стало відомо, що до Омська прибуває спеціальний санітарний літак із Німеччини з німецькими реаніматологами для його перевезення, і заявили, що він нетранспортабельний іще принаймні два дні. Соратники вважають, що йдеться про час, необхідний для виведення отрути з організму, щоб не лишилося її слідів.

Лікарі в Омську твердять, що «діагноз» Навального – порушення обміну речовин і різке падіння рівня цукру в крові. Особистий лікар опозиціонера наголошує, що це симптоми його стану, але ніяк не «діагноз».

Як заявляє Ярмиш, німецькі лікарі-реаніматологи оглянули Навального і підтвердили, що його можна транспортувати і що обладнання їхнього літака дозволяє безпечно перевезти його – але їх вивезли з лікарні, не допустивши до них дружину Навального, а головний лікар омської лікарні розповів, ніби рішення залишити його на лікуванні в Омську ухвалили разом із німецькими лікарями.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, нині вони прямо заперечують версію про отруєння.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.