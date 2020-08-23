Росія: Яшин планує подати запит у ФСБ через дані про стеження за Навальним

Російський опозиціонер, московський муніципальний депутат Ілля Яшин заявив, що направить депутатський запит директору ФСБ Росії через статтю про стеження співробітників силових структур за політиком Олексієм Навальним, який зараз перебуває на лікуванні в Німеччині після ймовірного отруєння. Про це Яшин написав у фейсбуці 23 серпня.

«Чому співробітники спецслужб здійснюють стеження за опозиційним політиком? З якого дива легальна передвиборна діяльність у Росії контролюється силовими структурами? Чи усвідомлюють керівники силових структур, що вони організували політичне стеження, яке прямо заборонене конституцією? І ще одне питання: якщо ви так щільно контролювали Навального, то як же вийшло, що він у результаті лежить у комі?» – заявив Яшин.

Видання «Московський комсомолець» 21 серпня опублікувало матеріал, в якому з посиланням на анонімні джерела в силових структурах йшлося про те, що за опозиціонером Навальним під час його поїздки до Сибіру велося приховане стеження ФСБ.

Видання повідомило, де був політик, з ким зустрічався, що їв і пив перед тим, як йому стало зле в літаку по дорозі до Москви.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.