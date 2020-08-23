Німецька поліція цілодобово охороняє шпиталь, куди доставили Навального – ЗМІ

Німецька поліція встановила цілодобову охорону біля клініки «Шаріте» у столиці Німеччини Берліні, куди доставлений російський політик Олексій Навальний. Як повідомляє видання «МБХ медіа», біля клініки чергують кілька автобусів поліції, а також близько 10 поліцейських, які переміщаються по периметру групами по двоє-п’ятеро.

Вранці 22 серпня Навального доставили в Берлін із російського Омська, де він перебував у лікарні швидкої допомоги в комі, підключений до апарату ШВЛ.

Навальний потрапив до лікарні в Омську після того, як йому стало зле в літаку під час польоту і літак був змушений до термінової посадки в цьому російському місті 20 серпня. Лікарі в омській лікарні твердили, що «діагноз» Навального – порушення обміну речовин і різке падіння рівня цукру в крові; особистий лікар опозиціонера наголосила, що це симптоми його стану, але ніяк не «діагноз».

Також омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім стали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.