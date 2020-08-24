Лікарня в Омську заперечує тиск із боку влади під час лікування Навального

Олександр Мураховський, головний лікар Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1, де надавали допомогу опозиціонерові, критику Кремля Олексію Навальному, заперечив, що на медперсонал тиснула місцева влада.

Лікарі омської лікарні спочатку не давали дозволу на перевезення Навального, якого шпиталізували з імовірним отруєнням, до Німеччини, заявляючи, що перевозити його небезпечно.

22 серпня Навального вдалося перевезти до Берліна – це стало можливим після того, як його родина і соратники цілий день домагалися згоди на перевезення з боку російської влади.

Соратники Навального звинуватили лікарів у затримці його евакуації до Німеччини, але заступник головного лікаря омської лікарні Анатолій Калініченко 24 серпня заявив, що російські лікарі «врятували життя» Навальному.

«На мою думку, те, що ми зробили, було успішним, ми врятували життя, стабілізували (його стан – ред.), провели діагностичне дослідження, встановили, на нашу думку, правильний діагноз, який дозволив нам його стабілізувати, і, на побажання родичів, привели пацієнта до стану, коли ми вирішили, що можемо відносно безпечно дозволити його перевезти», – сказала Калініченко.

Раніше в інтерв’ю виданню Bild засновник фонду Cinema for Peace, що організував переліт Навального в Німеччину, Яка Бізіль заявив, що російський опозиціонер виживе, але буде виведений з ладу на місяці як політик. Бізіль уточнив, що говорив не на підставі отриманих від лікарів даних, а поділився власними оцінками ситуації.

«Сім’я Олексія не уповноважувала нікого робити заяви в пресі про його здоров’я від свого імені. На даний момент ніяких нових подробиць про здоров’я Олексія немає. Ми просимо всіх зберігати терпіння і не реагувати на помилкові повідомлення. Як тільки з’явиться перевірена інформація, ми одразу дамо знати», – повідомила на це речниця Навального Кіра Ярмиш.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.