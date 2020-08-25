ЄС засуджує ймовірне отруєння Навального і вимагає від Росії розслідування

Європейський союз засуджує ймовірне отруєння російського опозиціонера, критика Кремля Олексія Навального і вимагає від влади Росії розслідування, йдеться у заяві верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

«Європейський союз рішуче засуджує те, що може бути замахом на життя пана Навального. Вкрай важливо, щоб російська влада негайно розпочала незалежне та прозоре розслідування щодо отруєння пана Навального. Російський народ, а також міжнародна спільнота вимагають фактів, що стоять за отруєнням пана Навального. Відповідальні особи мають бути притягнуті до відповідальності», – йдеться у заяві.

У ЄС побажали Навальному «швидкого та повного одужання».

Напередодні у німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

Прессекретар Навального Кіра Ярмиш написала у твітері, що стан політика стабільний.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.

До групи речовин із зазначеним механізмом дії належать також побутові, сільськогосподарські та промислові інсектициди (хлорофос, карбофос та ін.), бойові отруйні речовини (зарин, заман, табун)