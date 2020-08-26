Наближений до Путіна бізнесмен заявив про намір «роздягнути» Навального та його соратників

Бізнесмен Євген Пригожин, якого засоби інформації називають «кухарем Путіна», уклав з комбінатом харчування «Московський школяр» договір відступлення права вимоги. Про це повідомляє пресслужба пов’язаної з Пригожиним компанії «Конкорд». Це означає, що Олексій Навальний, Любов Соболь і «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) мають виплатити борг майже 88 мільйонів рублів не комбінату, а особисто Пригожину.

«Я маю намір роздягнути і роззути учасників цієї групи недобросовісних людей. Безумовно, якщо товариш Навальний віддасть Богу душу, то особисто я переслідувати його на цьому світі не маю наміру. Відкладу це на невизначений термін. А пізніше відіграюся з усім задоволенням. Якщо ж Навальний житиме, то він має відповісти за всією суворістю російського закону», – цитує слова Пригожина «Конкорд». Бізнесмен також заявив, що його юристи «від сьогодні почнуть роботу з примусового стягнення боргу» з Соболь і ФБК.

У жовтні 2019 року Євген Пригожин виграв у Росії у «Фонду боротьби з корупцією» суд, згідно з рішенням якого ФБК, Олексій Навальний і юрист фонду Любов Соболь мають виплатити загалом 88 мільйонів рублів. Позов був пов’язаний із розслідуванням ФБК, в якому фонд звинуватив комбінат харчування «Московський школяр», що належав Пригожину, в поставках неякісної їжі і викликаним цим спалахом дизентерії в московських дитячих садках і школах.

Через програний позов Навальний у липні 2020 року оголосив про закриття ФБК і створення нової юридичної особи – «Фонду захисту прав». Пригожин, дізнавшись про це, пожертвував ФБК мільйон рублів. Фонд повернув йому гроші.

Компанії Євгена Пригожина з 2011 року здійснюють постачання харчування в навчальні, медичні та державні установи по всій Росії. За 9 років бізнес-структури, пов’язані з «кухарем Путіна», уклали понад п’ять тисяч державних контрактів на загальну суму 209 мільярдів рублів. У 2019 році, як підрахувало «МБХ медіа», чистий прибуток компаній склав понад 2 мільярди рублів.