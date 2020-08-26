CША попередили Росію про можливі санкції через Навального

США глибоко стурбовані попередніми висновками медичних експертів із Німеччини, з яких випливає, що російський опозиційний політик Олексій Навальний був отруєний. Якщо ці повідомлення будуть підтверджені, Сполучені Штати підтримають заклик Європейського союзу до всеосяжного розслідування і будуть готові сприяти такому розслідуванню, ідеться в оприлюдненій 25 серпня заяві держсекретаря США Майкла Помпео на сайті Державного департаменту.

Родина Навального і народ Росії заслуговують на проведення всеосяжного і прозорого розслідування та притягнення причетних осіб до відповідальності, додає Помпео.

Міністерство закордонних справ Росії увечері 25 серпня опублікувало коментар із приводу російсько-американських консультацій, проведених керівником зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим із заступником Держсекретаря США Стівеном Біганом. У діалозі було порушене питання про Олексія Навального.

«Заздалегідь визначивши те, що трапилося, як «інцидент», американська сторона акцентувала, що «в разі підтвердження версії про його отруєння як опозиціонера Вашингтон вживе заходів, на тлі яких померкне реакція американського суспільства на російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році», – вказано в публікації.

У коментарі МЗС Росії йдеться, що російська сторона наголосила на неприпустимості голослівних звинувачень. Російське керівництво виступає за найретельніше і максимально об’єктивне розслідування події, наголошується в повідомленні.