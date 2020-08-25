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25 серпня 2020, Київ 20:21
Новини | Міжнародні

Президентка Словаччини засудила ймовірне отруєння Навального

Чапутова прокоментувала отруєння Навального

Президентка Словаччини Зузана Чапутова засудила ймовірне отруєння російського політика Олексія Навального.

«Я рішуче засуджую отруєння Навального. Такі дії мають бути абсолютно неприйнятними в кожному суспільстві, яке поважає головні цінності людини. Я бажаю Олексію сили, щоб він вже скоро почував себе краще», – зазначила вона у твітері.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

Із вимогами провести незалежне і відкрите розслідування обставин імовірного отруєння Навального раніше виступили канцлер Німеччини Анґела Меркель, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.

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