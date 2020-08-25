Кремль не бачить приводу для кримінального розслідування через стан Навального – речник Путіна

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль поки не бачить приводу для початку кримінального розслідування обставин імовірного отруєння Олексія Навального.

За словами Пєскова, як їх передають російські інформагенції, спочатку необхідно встановити речовину, через дію якої Навальний опинився в комі. «Потрібен привід для розслідування. Поки ми констатуємо перебування пацієнта в комі», – сказав речник Володимира Путіна.

Пєсков додав, що привід для розслідування з’явиться, коли буде встановлено речовину і буде підтверджено, що Навальний отруєний.

Говорячи про звинувачення в тому, що на Навального міг бути скоєний замах, Пєсков заявив: «Це порожній шум».

Пєсков також прокоментував заяву берлінської клініки «Шаріте» про те, що у Навального діагностовано отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази. На думку Пєскова, німецькі лікарі не сказали нічого нового в порівнянні з тим, що з'ясували лікарі в Омську.

Із вимогами провести незалежне і відкрите розслідування обставин імовірного отруєння Навального раніше виступили канцлер Німеччини Анґела Меркель, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель заявив, що на Навального було імовірно скоєно замах, і винні мають бути притягнуті до відповідальності. У заяві Меркель і Мааса говорилося, що необхідно «встановити і покарати відповідальних».

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

Прессекретар Навального Кіра Ярмиш написала у твітері, що стан політика стабільний.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.

До групи речовин із зазначеним механізмом дії належать також побутові, сільськогосподарські та промислові інсектициди (хлорофос, карбофос та ін.), бойові отруйні речовини (зарин, заман, табун)