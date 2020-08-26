«Садистські інструменти» спецслужб: Навальний і російський арсенал екзотичних отрут (світова преса)

У статті BBC аналізують можливе отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і наголошують, що він – не перший критик Кремля, якого могли отруїти.

Ситуація з Навальним проливає світло на складність російських владних структур, йдеться у статті The Guardian.

У Financial Times розповідають, що за Навальним стежили не один рік.

Олексій Навальний – не єдиний опозиційний діяч, якого могли отруїти. Протягом останніх двох десятиліть було отруєно кількох видатних критиків політики Кремля, серед яких – колишні шпигуни, журналісти та політики. Про це пише BBC.

«Отрута має дві характеристики: витонченість і театральність», – цитує видання експерта з питань Росії, професора Марка Ґалеотті.

У порівнянні з вбивством зі зброї, отруєння дає чимало переваг вбивці – він має достатньо часу для того, щоб замести сліди, і вбивство часто залишається загадковим, йдеться у матеріалі. Отруєння складніше довести, і це займає багато часу.

У Великій Британії у 2006 році вбили Олександра Литвиненка – це був смертельний полоній-210. Сергій Скрипаль був отруєний нервовим агентом «Новачок» у 2018 році. Кремль заперечив будь-яку причетність. Відомий критик Кремля Анна Політковська, яку застрелили у 2006 році, стверджувала, що отруїлася під час польоту на Північний Кавказ у 2004 році. Тоді їй стало зле і вона знепритомніла.

Напередодні у німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми.

Речниця Навального Кіра Ярмиш підозрює, що отрута потрапила з чаєм, який Навальний випив у кафе аеропорту Томська. Перед польотом, за її словами, він нічого не їв. Це нагадує справу Литвиненка, який пив отруєний чай у лондонському готелі, йдеться у статті.

Видатний антипутінський активіст, який тепер живе у США, Володимир Кара-Мурза каже, що він мав подібні до Навального симптоми отруєння у 2015 та 2017 роках – ситуація й досі лишається загадкою. За його словами, «отрута стає чимось на зразок улюбленого інструменту російських спецслужб» та «садистського інструменту».

«Переживати це було нестерпно... Мені довелося знову вчитися ходити після першого отруєння і коми», – згадує Кара-Мурза.

Ґалеотті вважає, що у випадку з Навальним це може й не була «централізовано спланована операція». За цим може стояти могутній росіянин, проте не обов'язково держава, каже він.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль поки не бачить приводу для початку кримінального розслідування обставин імовірного отруєння Навального.

За словами Пєскова, як їх передають російські інформагенції, спочатку необхідно встановити речовину, через дію якої Навальний опинився в комі. «Потрібен привід для розслідування. Поки ми констатуємо перебування пацієнта в комі», – сказав речник Путіна.

Ймовірне отруєння Навального пояснює складність російських владних структур, йдеться у статті The Guardian.

Ситуація «проливає світло на систему, яку часто зображують як централізований моноліт під особистим контролем Володимира Путіна. Реальність складніша і набагато небезпечніша», – йдеться у матеріалі.

Навальний – в рівній мірі і активіст, і журналіст-розслідувач, і політичний діяч. Його довга і дуже публічна кар'єра як критика Кремля змусила деяких замислюватися: як він може робити те, що робить, і залишатися живим? Є всі підстави побоюватися за його безпеку, йдеться у статті.

Прийнято вважати, що президент Росії Володимир Путін перебуває на вершині централізованої системи, якою керує вручну, мовиться далі. Він, безумовно, найважливіший керівник Росії, але політична система більш заплутана. І часто за певними діями можуть стоять актори, інтереси яких можуть не прямо збігатися з інтересами Кремля, йдеться у статті.

Інколи можна побачити, як «актори на периферії системи намагаються діяти незалежно від імені Кремля». Опозиційного діяча Бориса Нємцова застрелили у 2015 році, і його родина переконана, що це наказав Рамзан Кадиров, глава Чеченської республіки, який має тісні стосунки з Путіним.

(Кадиров казав, що Нємцов не був його особистим ворогом чи другом. За його словами, знаючи, що від Нємцова «більше немає користі, його друзі вирішили одним залпом прибрати двох»: застреливши Нємцова, усунути Кадирова, йшлося в статті BBC за 2016 рік. Крім того Кадиров раніше неодноразово говорив, що готовий дати свідчення слідству, але на допит його поки так і не викликали – ред.).

«Навальний є скабкою в боці Кремля, але його смерть, безумовно, призведе до посилення опозиції. Це, мабуть, останнє, чого хотів би режим у той час, коли сусідню Білорусь охоплюють протести проти режиму, а у далекосхідному російському регіоні Хабаровську другий місяць тривають протести. І все ж, незважаючи на те, чого, міг би хотіти або не хотіти Кремль, Навальний тяжко хворий», – йдеться у статті.

Про стеження спецслужб за Навальним пишуть в статті Financial Times. Це свідчить про те, що він залишається «скабкою в боці» Кремля після десяти років своєї активної діяльності, пише оглядач Макс Седдон.

Сам Навальний минулого року розповідав виданню, що стеження за ним триває давно. Помічники, які супроводжували Навального в поїздці до Сибіру і в лікарні в Омську, сказали, що звикли до такого стеження.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що операції стеження є «прерогативою спецслужб» і «не можуть і не повинні бути схвалені» адміністрацією Путіна.

Все це почалося щонайменше ще у 2017 році, коли Навальний почав їздити Росією, намагаючись кинути виклик президентству Путіна. Того року телеканал «РЕН ТВ» оприлюднив документальний фільм, в якому активіста звинувачують в отриманні таємних грошових платежів від «олігархів-втікачів». У фільмі використовувались відеоспостереження за Навальним у відпустці з його родиною, надавались перехоплені телефонні дзвінки, текстові повідомлення та електронні листи.

Дмитро Білоусов, колишній сценарист «РЕН ТВ», який зараз шукає притулку в Нідерландах, вважає, що секретні служби передали ці кадри як «компромат». Мета – дискредитація Навального, каже Білоусов: «Ніхто не знімає ці фільми з власної ініціативи. Все робиться на замовлення».

Судячи зі звітів російської преси, Кремль тримав поїздку Навального до Новосибірська та Томська «на короткому повідку».

Видання «Московський комсомолець» 21 серпня опублікувало матеріал, в якому з посиланням на анонімні джерела в силових структурах йшлося про те, що за опозиціонером Навальним під час його поїздки до Сибіру велося приховане стеження ФСБ.

Видання повідомило, де був політик, з ким зустрічався, що їв і пив перед тим, як йому стало зле в літаку, дорогою до Москви.

Пєсков сказав, що привід для розслідування з’явиться, коли буде встановлено речовину і буде підтверджено, що Навального отруїли.

Говорячи про звинувачення в тому, що на Навального міг бути скоєний замах, Пєсков заявив: «Це порожній шум».

Пєсков також прокоментував заяву берлінської клініки «Шаріте» про те, що у Навального діагностовано отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази. На думку Пєскова, німецькі лікарі не сказали нічого нового в порівнянні з тим, що з'ясували лікарі в Омську.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

Прессекретар Навального Кіра Ярмиш написала у твітері, що стан політика стабільний.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легень.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.