У Великій Британії розслідують питання відповідальності влади Росії за Солсбері

Суд у Великій Британії може досліджувати питання про відповідальність російської держави за смерть британської громадянки Дон Стерджесс внаслідок отруєння в Солсбері. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

З проханням про судове розслідуванні того, хто саме віддав наказ про отруєння Сергія і Юлії Скрипаль у Солсбері у 2018 році, звернулися родичі Стерджесс. Вони оскаржили ухвалене раніше рішення коронера Девіда Рідлі про те, що розслідування буде обмежене безпосередньо діяльністю агентів, які, на думку слідства, влаштували замах на Скрипалів.

Слідство вважає, що Стерджесс і її знайомий Чарлі Роулі (він теж отруївся, але вижив) отруїлися після контакту з ємністю, в якій містилася отрута «Новачок», через кілька місяців після отруєння Скрипалів.

Суд ухвалив рішення, що існує гострий суспільний запит на те, щоб розслідувати не тільки дії агентів, але і більш широкі обставини замаху, зокрема і можливу роль російської влади. Родичі Стерджесс прямо говорять про те, що агенти, які приїхали до Британії за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова – швидше за все, отримали наказ «зверху», і не виключають відповідальності за замах президента Росії Володимира Путіна. Вони також вважають, що агенти могли залишити ємність з «Новачком» навмисне.

Британська влада звинуватила «Петрова» і «Боширова» в причетності до замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію (вони вижили після отруєння) і заявили, що, цілком ймовірно, злочин було організовано російськими властями. Росію звинуватили у застосуванні хімічної зброї на британській території. Британія вислала з країни велику групу російських дипломатів, солідарність з нею проявили близько 30 країн, також виславши співробітників російських диппредставництв. Офіційна Москва заперечує причетність до замаху.

Розслідувальна група Bellingcat дійшла висновку, що справжні імена Боширова і Петрова – Олексій Чепіга і Олександр Мишкін, це співробітники російської військової розвідки. Люди, які називають себе Петровим і Бошировим, дали інтерв’ю телеканалу RT восени 2018 року. Вони назвали себе бізнесменами, які приїхали в Солсбері як туристи, і відкинули свій зв’язок зі спецслужбами. Після цього інтерв’ю вони жодного разу не спілкувалися з журналістами.