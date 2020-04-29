Голова району Праги: «є росіянин, якому дали завдання мене ліквідувати»

Голова району столиці Чехії Прага-6 Ондржей Коларж заявляє, що перебуває під охороною поліції після того, як влада повідомила йому і ще двом празьким чиновниками, зокрема і мерові, що вони є ціллю російського агента, якого послали в Прагу, щоб їх «ліквідувати».

Коларж заявив про це 28 квітня після того, як чеське видання Respekt написало, що три тижні тому в аеропорт імені Вацлава Гавела в Празі з Росії прибув ймовірно російський агент із валізою, в якій могла бути отрута для замаху на празьких посадовців.

Коларж, який повідомив, що зараз переховується, заявив телеканалу Prima TV, що йому не можна розголошувати деталі справи щодо нього, а також мера Праги Зденєка Гржиба і ще одного голови району Павела Новотного.

«Я справді можу сказати вам лише те, що перебуваю під захистом поліції. Таке розпорядження видали на підставі певних фактів. Ці факти полягають у тому, що є росіянин, якому дали завдання мене ліквідувати. Не лише мене, а і пана Гржиба, і пана Новотного», – сказав Коларж.

На даний час вже всі троє чиновників підтвердили, що перебувають під цілодобовою охороною поліції.

Зокрема, Новотний також повідомив Радіо Свобода 28 квітня, що перебуває під охороною поліції, але не може розголошувати деталі.

На питання, чи вважає він можливим план з отруєння його і його колег рицином, Новотний не вагаючись відповів так.

«Чи здатні вони на щось подібне? Безумовно», – сказав він.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у своєму першому публічному коментарі з цього приводу 28 квітня заявив, що Чехія не дозволить іншим країнам втручатися в її справи.

«Ми суверенна держава і, звичайно, не потерпимо, щоб якісь великі світові потуги якимось чином впливали на наші політичні справи», – наводить його слова агентство ČTK.

Попереднього дня, 27 квітня, російське посольство у Празі виступило з заявою, що воно «категорично відкидає… кричущі і брехливі інсинуації», як воно назвало публікації в чеській пресі про можливий російський замах. Посольство стверджувало, що ті «вигадки не мають під собою абсолютно ніякого підґрунтя» і є «продовженням активізованої тут (у Чехії – ред.) останніми днями інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію нашої країни (Росії – ред.) і нав’язування її ворожого образу чеській громадськості».

«Очікуємо, що згаданій ганебній публікації буде дана в Чехії належна оцінка», – заявили тоді в посольстві, додавши, що послали про це ноту до чеського МЗС.

Мер Праги і двоє голів районів чеської столиці ухвалили чи підтримали дії, які викликали гнів Кремля, зокрема, перейменування площі навпроти посольства Росії в Празі на честь вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова і знесенення пам'ятника радянському маршалу Конєву в Празі.

Москву підозрюють у здійсненні низки кібератак у відповідь на такі дії.

27 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «качкою» розслідування чеського видання Respekt, яке повідомило про приїзд до Чехії співробітника російських спецслужб для отруєння мера Праги й інших політиків.

У 2018 році влада Великої Британії звинуватила російську владу в отруєнні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» Сергія Скрипаля, колишнього російського шпигуна, який жив у Британії, і його дочки. Москва ці звинувачення також відкидає.