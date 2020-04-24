Голова району Праги після знесення пам’ятника Конєву: «я став заручником у власній країні»

Староста району Прага-6 Ондржей Колар – один з ініціаторів рішення про демонтаж пам’ятника радянському маршалу Івану Конєву в Празі, в інтерв’ю чеському сайту Aktualne.cz підтвердив, що був узятий під охорону.

«Моя сім’я мене майже не бачила вже кілька тижнів, ми спілкуємося по скайпу», – сказав він. «Не розумію, чому я повинен ставати заручником у власній країні», – сказав Колар.

За словами голови празького району, головну загрозу для себе він бачить із боку радикальних противників його дій у самій Чехії.

Напередодні Радіо Свобода у магістраті Праги повідомили, що під охорону взяли і мер Праги Зденєка Гржиба через можливу загрозу з боку Росії.

А видання Respekt також повідомило, що охорону надали і голові району Прага-Ржепориє Павелу Новотному, який заявив про намір встановити пам'ятну дошку бійцям Російської визвольної армії, що викликало гнів офіційної Москви.

У районі столиці Чехії Прага-6 3 квітня був демонтований пам’ятник Конєву. Монумент буде перенесений в створюваний Музею пам’яті XX століття.

Зняття скульптури викликало різку критику з боку Росії, її Слідчий комітет порушив кримінальну справу про реабілітацію нацизму.