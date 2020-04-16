Росія: станцію метро «Празька» пропонують перейменувати на «Маршала Конєва»

Громадська рада у Міністерстві оборони Росії 16 квітня запропонувала перейментувати московську станцію метро «Празька» на «Маршала Конєва» на тлі дипломатичної суперечки між Росією і Чехією довкола знесення пам’ятника радянському маршалу в Празі.

Як повідомляють російські державні ЗМІ, у раді вважають, що такий крок має стати відповіддю на дії празької влади.

Рада надіслала відповідного листа міністрові оборони Росії Сергію Шойгу.

Міністерство закордонних справ Чехії раніше звинувачувало Москву у втручанні у внутрішні справи країни.

Пам’ятник Конєву в Празі демонтували 3 квітня. Рішення про це минулого року ухвалила рада міського району Прага-6, на території якого була встановлена статуя.

5 квітня на посольство Чехії в Москві напали активісти крайньої лівої організації «Інша Росія».

Пам’ятник буде перенесений у депозитарій і згодом стане частиною експозиції Музею пам’яті XX століття, який створюється в чеській столиці.

На місці ж, де стояв пам’ятник Конєву, мають встановити пам’ятник звільненню Праги в 1945 році, як саме він буде виглядати – поки що невідомо.

Рішення влади Праги перенести монумент викликали осуд з боку російських чиновників.