МЗС Росії пригрозило Чехії «відповіддю» на перенесення пам’ятника Конєву

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що ухвалене міською владою столиці Чехії Праги рішення перенести пам’ятник радянському маршалу Іванові Конєву «не залишиться без відповіді» і може «стати помітним подразником у двосторонніх відносинах». Саме рішення ради депутатів району Прага-6, де розташований пам’ятник, у МЗС Росії назвали «цинічним» і охарактеризували як «витівку».

Рішення про перенесення пам’ятника Конєву засудили й інші представники російської влади. Член Ради Федерації Росії Олексій Пушков при цьому похвалив президента Чехії Мілоша Земана, який виступає проти перенесення пам’ятника.

Суперечки про пам’ятник Конєву тривають в Чехії вже кілька років. Із новою силою вони спалахнули після того, як в серпні напередодні річниці введення радянських військ до Чехословаччини в 1968 році невідомі облили монумент фарбою.

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Прихильники демонтажу пам’ятника вказують на роль Конєва в придушенні повстання в Будапешті в 1956 році і підготовці до придушення Празької весни в 1968-му. Противники перенесення пам’ятника заявляють, що саме війська маршала Конєва звільнили Прагу в травні 1945 року.

12 вересня рада депутатів району Прага-6, у власності якого перебуває пам’ятник, ухвалив рішення перенести його на інше місце (поки що неясно куди), а на його місці встановити новий монумент визволителям Праги.

Депутати заявили про неприпустимість тиску з боку російської влади і, зокрема, засудили міністра культури Росії Володимира Мединського, який порівняв голову празького району з нацистським «гауляйтером» (так у нацистській Німеччині називали керівників великих регіональних підрозділів нацистської партії НСДАП – ред.). При цьому вони наголосили, що не ставлять під сумнів роль Червоної Армії у визволенні Чехословаччини від нацистів.