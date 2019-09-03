Пам’ятник радянському маршалу Конєву в Празі став об’єктом зіткнення

Щороку, інколи і кілька разів на рік, пам’ятник радянському маршалу часів Другої світової війни Івану Конєву в Празі невідомі обливають фарбою і пишуть, що «кривавому маршалу» нема що робити у Празі. Не став винятком і нинішній рік, коли 22 серпня, у 51-шу річницю вторгнення радянських військ до Чехословаччини, пам’ятник Конєву знову облили фарбою і написали, що його діяння чехи не забудуть. Влада шостого району Праги, де встановлений пам’ятник, «щоб уникнути провокацій» вирішила прикрити пам’ятник рядном. А російському посольству, яке обурилося її діями, порадила перенести пам’ятник на територію самого посольства, що займає у Празі кілька кварталів. Політичне протистояння не обмежилося заявами – противники та прихильники маршала Конєва і нинішньої російської політики зійшлися у понеділок на площі, де стоїть пам’ятник. Не обійшлося без сутичок і втручання поліції.

Новини останніх днів із Праги 6 лунали, як воєнні зведення – «Конєва обмалювали» – «Конєва помили» – «Конєва закрили» – «Конєва оголили», «Під Конєвим збираються демонстрації»… Деякі телевізійні канали навіть встановили свої камери, щоб вести пряму трансляцію «з-під Конєва».

Чергове протистояння «під Конєвим» за участю близько 200 демонстрантів з обох сторін завершилося в нічию – одного проросійського активіста з місця подій забрала поліція, але пам’ятник, у черговий раз помитий і оброблений спеціальною сумішшю від вандалів, залишився на своєму місці і з нього знову зняли рядно.

Кому заважає маршал Конєв у Празі?

Проти пам’ятника радянському маршалу Іванові Конєву виступають продемократичні активісти, історики та політичні спадкоємці президента Вацлава Гавела з партії ТОП-09.

Своє рішення встановити риштування та вкрити рядном пам’ятник маршалу Конєву керівник Праги 6 Онрджей Коларж із партії TOP 09 пояснив тим, що пам’ятник «потрібно захистити перед подальшими актами вандалізму». Разом з тим, в інтерв’ю кабельному телеканалу DVTV мер пояснив, що він є радше на стороні цих активістів, що домагаються усунення цього пам’ятника, бо «маршал має на руках кров». Щоправда, Корарж додає, що він проти знищення пам’ятників і виступає за те, щоб перенести його в інше місце, наприклад на територію російського посольства. Через свою позицію Коларж отримав погрози і має тепер поліцейську охорону.

Петр Коларж: пишаюсь своїм сином:

Минулого року, в 50-у річницю вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини, Прага 6 оприлюднила таблицю із супровідним текстом на статуї, де описана роль Конева в 1945 році, коли він звільнив Чехословаччину від нацистів, і в 1956 році, коли він керував придушенням угорського повстання, і в 1961 році, коли він був командувачем групи радянських військ у вирішенні Берлінської кризи та 1968 року, коли він у травні відвідав Прагу для збору даних перед вторгненням радянських військ до Чехословаччини.

Статую Конєва потрібно не закривати, а перенести у сховище музею та пізніше виставляти на виставці про тоталітарну пропаганду



Історик з Інституту вивчення тоталітарних режимів Петр Блажек вважає, що пам’ятник, який був встановлений у Празі 9 травня 1980 року, тобто в розпал політики «нормалізації», що настала після придушення «Празької весни», потрібно прибрати, бо «продовження нинішнього стану є недостойним».

«Статую Конєва потрібно не закривати, а перенести у сховище музею та пізніше виставляти на виставці про тоталітарну пропаганду. Продовження нинішнього стану є недостойним», – прокоментував історик нинішню ситуацію на своїй сторінці в мережі Facebook.

Проукраїнські активісти у Празі радять брати приклад із України, де в рамках декомунізації знесли більшість пам’ятників радянської доби.

Хто хоче залишити пам’ятник Конєву у Празі?

Речник президента Чехії Мілоша Земана Їржі Овчачек у розпал протистояння відвідав пам’ятник Конєву, про що повідомив на своїй сторінці у фейсбуці: «З молитвою до Добросердечного Бога я вклонився пам’яті Івана Степановича Конєва, визволителя ЧСР (Чехословацької соціалістичної республіки – ред.) і концентраційного табору Аушвіц».

Пізніше в ефірі одного з телевізійних каналів він сказав, що саме ця остання обставина є для нього головною. «Маршал Конєв допоміг зупинити Голокост. Це для мене така цінність, що я відмовляюсь допустити, що статую буде знято. Кожна особистість в історії має свої суперечки», – заявив Овчачек.

Міністерство закордонних справ Росії викликало повіреного у справах посольства Чехії у Москві і висловило рішучий протест проти «наруги» над меморіалом маршала Конєва у Празі.

Також посольство Російської Федерації в Празі виступило з критикою дій керівництва Праги 6. «Празьке керівництво своїми діями прямо сприяє витісненню з пам’яті чеського народу правди про визвольну місію Червоної армії під час Другої світової війни, про те, хто насправді звільняв Чехословаччину і захистив Прагу від знищення», – мовиться у коментарі російського посольства.

Крім президентської адміністрації та російського посольства, Росія має широку мережу активістів, які формально з нею не пов’язані, але на яких вона може покластися у подібних ситуаціях. Проросійські мітинги вже традиційно збирають крайньолівих та крайньоправих – наприклад, у понеділок біля пам’ятника Конєву мікрофон без перешкод переходив від комуністів до рук прихильників праворадикалів.

Наприклад, виступили поруч депутат від Комуністичної партії Чехії та Моравії Станіслав Ґроспіч та депутат від партії «Свобода та пряма демократія»​ ( SPD) Любомир Волни. Комуніст Йозеф Скала зачитав відкритий лист до прем'єр-міністра Андрея Бабіша, в якому він закликав його припинити вандалізм Праги 6 та забезпечити захист пам’ятника.

А скликали понеділкову акцію спільно партія «Чеський суверенітет», з якою був пов’язаний колишній президент Вацлав Клаус та депутат Ярослав Фолдина від Чеської соціал-демократичної партії (ČSSD), яку колись очолював нинішній президент Мілош Земан.

Депутат чеського парламенту Фолдина – не просто симпатик Росії, він ще і член російського мотоклубу «Нічні вовки», про що повідомляє на своїй сторінці в мережі «Фейсбук».

Члени цього клубу, що в Росії діють під орудою Олександра Залдостанова, на прізвисько «Хірург», і під покровительством президента Володимира Путіна, щорічно проїжджають країнами Східної Європи до радянських пам’ятників, чим викликають щорічну хвилю протестів проти російської політики.

Як і інші прихильники Росії, які називають себе патріотами, депутат Фолдина любить фотографуватися у камуфляжі зі зброєю в руках.

Також дослідник чеських праворадикальних рухів Роман Маца помітив серед учасників проросійського мітингу біля пам’ятника Конєву не просто прихильників Росії, а представників організацій, які посилають своїх членів воювати проти України на Донбасі.

«Також були представлені проросійські воєнізовані угруповання, які регулярно фігурують у повідомленнях про екстремізм. Серед організаторів заходу, крім прес-секретаря президента та кількох депутатів і сенатора, також була названа Андреа Крулішова (раніше була чоловіком), яка є «начальником/начальницею штабу» так званих «Чехословацьких солдатів у запасі», – відзначає Маца на своїй сторінці у фейсбуці.

Подальша доля пам’ятника залишається невизначеною. В адміністрації шостого району Праги повідомили, що 12 вересня влада району розгляне питання майбутнього цього монумента, який юридично не підпадає під угоду про охорону військових поховань, а є власністю району Прага 6. На порядку денному, як і раніше, стоїть питання про перенесення пам’ятника радянському маршалу в інше місце.

Тим часом у соціальних мережах чехи з гумором реагують на абсурдність ситуації з пам’ятником радянському полководцю.

Підпис: Конєв у клітці – нова головоломка Праги 6

Інший користувач мережі Твіттер зіграв на грі слів – у чеській мові «конєв» означає лійка.

А що то за Лійка така?

Інший вважає, що колись і пам’ятник Конєву матиме ту ж долю, що пам’ятник Леніну.

Good bye, #Konev