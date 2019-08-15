Чеський «агент Кремля» і війна на Донбасі. Суд у Празі розглянув справу 43-річного чоловіка

Чеський суд вирішив, що жест, який зробив у квітні на демонстрації на підтримку праворадикальної партії «Свобода і демократія» (SPD) празький вантажник Радек Мансфельд, був нацистським вітанням. За це 43-річний прихильник неонацистської ідеології отримав умовний вирок та штраф у 30 тисяч чеських крон (32,6 тисяч гривень). Сам він стверджує, що це неправда і вже подав апеляцію. Але вона має мало шансів на успіх, вважають чеські дослідники, з огляду на доступні в соціальних мережах докази зв’язку Мансфельда із ксенофобними та воєнізованими організаціями, представники яких їздили воювати на Донбас проти України.

12 серпня районний суд Праги 1 постановив, що під час демонстрації праворадикальної партії SPD в центрі Праги у квітні цього року вантажник Радек Мансфельд піднімав руку в нацистському вітанні. Відео і фото свідчення з багатолюдного заходу, приуроченого виборам до Європейського парламенту, куди Мансфельд прийшов в одязі, що був схожий на військову форму, також залишають мало сумнівів щодо сенсу жесту.

Проте, для більшої впевненості, на засідання суду покликали фахівця з питань екстремізму, який підтвердив – йдеться про «класичний жест з часів нацистської Німеччини». Сам Мансфельд заявив, що це – неправда, і що він в такий спосіб намагався заспокоїти натовп, «щоб вони не побилися». Суддю Еву Швіґлерову таке пояснення не задовільнило. За злочин, що передбачає від півроку до трьох років ув’язнення, вона присудила умовинй термін та штраф.

«Звинувачуваний добре знає, що таке неонацизм, це є фашистський символ», – сказала суддя. Вона додала, що судячи із профілю в мережі «Фейсбук», звинувачений «добре знайомий з неонацистською тематикою», цитує суддю портал «Чеського радіо» iRozhlas.

Дослідник чеських праворадикальних рухів Роман Маца каже, що знайшов не лише підтвердження неонацистських поглядів празького вантажника, але і його зв’язків з воєнізованими проросійськими угрупуваннями, які відправляли своїх прихильників на Донбас, щоб вони здобули бойовий досвід.

Він пов’язаний з організацією «Чехословацькі солдати в запасі», з якими він зустрічався та тренувався

«Навіть шукати особливо не було потрібно. Цей чоловік сам привернув до себе увагу. Він пішов на демонстрацію праворадикалів, вдягнув щось, що схоже на військову форму, та ще і піднімав руку в нацистському вітанні в присутності сотень відео- та фотокамер. Його почала розшукувати поліція, бо в нас це є злочин. А тоді з’ясувалося, що обвинувачений пов’язаний з організацією «Чехословацькі солдати в запасі», з якими він зустрічався та тренувався, як видно з його профілю у фейсбуці», – розповідає Роман Маца.

«Чехословацькі солдати в запасі» – ксенофобна, антиісламська, проросійська, мілітаризована організація, яка, за даними чеських журналістів, налічує до 15 тисяч прихильників і до 2 тисяч активних членів, готових взяти участь у реальних бойових діях.

Розслідування діяльності цих мілітаризованих груп нещодавно опублікував словацький журналіст Томаш Форро, який нав’язав контакт із керівництвом «Чехословацьких солдатів в запасі», побував на Донбасі та познайомився з чеськими бойовиками, що воюють проти України. Форро описав і неонацистські погляди чеських «патріотів», як вони себе називають. Вони бояться, наприклад, що Європу захоплять біженці, мусульмани, гомосексуали, а тому потрібно тренуватися, щоб дати їм відсіч.

Найкраще, на їхню думку, протистояти цим загрозам може традиційна, слов’янська, релігійна Росія, тож чеські «патріоти» орієнтуються на неї та її спецслужби, які надають не лише моральну підтримку, але і фінансують бойовиків. Згідно з висновками словацького журналіста, кілька десятків чеських і словацьких бойовиків, що їздять на Донбас воювати на боці російських гібридних сил, мають прямий контакт із «Чехословацькими солдатами у запасі».

Неонацистський «патріот» і «агент Москви»

Говорячи конкретно про випадок Радека Мансфельда, аналітик празького Інституту політики та суспільства Роман Маца знайшов ще більше підтверджень зв’язку чеського неонацистського «патріота» з людьми, які воюють на Донбасі, заглянувши до російських соціальних мереж.

Як я і чекав, «правильний чеський патріот» має профіль в російській мережі «ВКонтакте»

«Після того, як я подивився його профіль на Facebook, я почав шукати в російських мережах і не помилився, просто неможливо помилитися. Звичайно, як я і чекав, «правильний чеський патріот» має профіль у російській мережі «ВКонтакте». А там вже можна побачити всі ці фотографії з тренувань, у їхній формі з шевронами, зі зброєю в руках, як він піднімає руку в нацистському салюті, і що, мабуть, найбільш зворушливо, як він тримає шеврон, на якому написано російською мовою «Агент Кремля», – розповідає дослідник.

Ці фотографії Роман Маца опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook.

Цікавий парадокс: людина піднімає руку в нацистському вітанні і разом з тим визначає себе як «агента Кремля»

«Якщо подивитися на цю історію в контексті російського бою проти «фашистів» і всього цього «побєдобєсія», можете помітити цікавий парадокс: людина піднімає руку в нацистському вітанні і разом з тим визначає себе як «агента Кремля». Шукати логіку тут марна справа»,– говорить Маца, який наголошує, що російська пропаганда на тому і будується, що кожен, хто проти Заходу, знайде в ній щось для себе.

Наскільки велика загроза?

Чи дійсно 43-річний вантажник із Праги, без вищої освіти і з попередніми судимостями, може бути агентом Кремля? На це запитання Роман Маца відповідає без іронії.

Вони готувалися до того, щоб після повернення до Чехії та Словаччини могли проводити різні партизанські, чи терористичні акції

«Я знайшов підтвердження, що він був у контакті принаймні з одним чехом, який поїхав воювати на Донбас. Також нам відомо, що керівники організації «Чехословацькі солдати у запасі» – Іван Кратохвіл та Андреа Крулішова – регулярно їздять до Донецька. А на фотографіях Радек Мансфельд є поруч із Андреєю Крулішовою, яка колись була чоловіком, а тепер вона очолює штаб «Чехословацьких солдатів у запасі». А з розслідувань колег знаємо, що ця організація намагалася створити якийсь свій закордонний загін і використовувати війну на Донбасі для того, щоб готувати своїх бійців прямо в бойових умовах війни на Донбасі. Відомо, що вони готувалися до того, щоб після повернення до Чехії та Словаччини могли проводити різні партизанські, чи терористичні акції», – наголошує Роман Маца.

Його словацький колега Томаш Форро, який видав нещодавно книжку на підставі своїх розслідувань і поїздок на Донбас, у своїй статті пише, що чеські медіа перестали цікавитися цією темою після того, як в Україні завершилася активна стадія війни, але там залишаються чеські громадяни, що воюють проти України, крім того, війна триває і на політичному фронті.

Згаданий Кратохвіл подорожував і до Криму в березні цього року, хвалиться широкими контактами в обох окупаційних адміністраціях. Форро говорить, що принаймні один громадянин Чехії, Алоїз Полак та громадянин Словаччини Маріо Рейтман, за його даними, продовжують воювати проти України на Донбасі. За словами Форро, керівництво «Чехословацьких солдатів у запасі» підтримує зв’язки та отримує вишкіл від російських спецслужб.

І навіть Нела Ліскова, відома українцям невдала керівниця «представництва» угруповання «ДНР», яке у квітні минулого року ліквідував чеський суд, і та не сходить зі сцени. За даними Форро, вона має добрі стосунки з адміністрацією чеського президента Мілоша Земана і працює директором на громадських засадах в Інституті Алени Вітаскової, великої прихильниці Земана, яка цікавиться паливно-енергетичним сектором.

На думку Форро, цими зв’язками не можна нехтувати, як і тим, що «Чехословацькі солдати в запасі» мають ксенофобні, антиісламські погляди, всюди бачать змову і зраду, а головне – готові до дій, і до того ж мають воєнний досвід.

«Чи можемо ми передбачити, як їх може перемкнути, коли випадкова аварія (в їхній уяві – ред.) стане першим пострілом противника, на який потрібно відповісти адекватно – можливо, терактом, абсолютно безглуздим і незрозумілим, але з дуже реальними жертвами в житті мирних громадян, які нічого не підозрюють?» – запитує словацький журналіст, пояснюючи своїм читачам, якими небезпечними для суспільства можуть бути ті кілька тисяч людей із ксенофобними поглядами і зброєю та воєнною підготовкою, яку вони здобули на Донбасі.