Офіційна Прага «дистанціювалася» від поїздки депутата-комуніста на окупований Донбас

Суботню поїздку до Донецька на «святкування п’ятої річниці «ДНР» депутата чеського парламенту комуніста Зденєка Ондржачека засудили вищі представники політики Чехії. Чеський прем’єр-міністр Андрей Бабіш засудив поїздку, назвавши її такою, що суперечить закордонній політиці Чехії. Засудив поїздку і комітет з закордонних справ Палати депутатів Чехії, який «дистанціювався» від цієї поїздки депутата. Сам Ондржачек на засідання комітету не прийшов. Лише президент Земан сказав, що якщо поїздка приватна, то це нікого не стосується.

У середу з засудженням поїздки на Донбас виступив міністр закордонних справ Томаш Петржічек, який назвав її «ганьбою», а вже у четвер її засудив прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш та комітет Палати представників з закордонних справ, який дистанціювався від дій депутата. Міністр закордонних справ заявив, що очікує, що справу розгляне на засіданні і Палата представників.

Про те, що Зденєк Ондржачек побував у Донецьку, у середу вранці повідомив аналітик Інституту політики та суспільства Роман Маца. На своєму акаунті в Twitter він опублікував відео з пропагандистського донецького ЗМІ, на якому було показано зустріч «офіційної делегації Чеської республіки» – чорний лімузин, червона доріжка і виконання чеського гімну для Здєнека Ондрачка, який стоїть поруч з очільником «ДНР» Денисом Пушиліним.

Як говорить у розмові з Радіо Свобода Роман Маца, Ондрачек на окупований Донбас їздить вже не вперше, але цього разу це вже було важко видати за «приватну поїздку». Тож офіційні прапори та виконання гімну вже не могли не викликати офіційної реакції.

І вона була негайною. Вже через кілька годин у Twitter була заява міністра закордонних справ Томаша Петржічека про те, що Ондржачек «ганьбить» Чехію.

Український посол Євген Перебийніс подякував міністру і висловив сподівання, що «поїздку» на окуповані Росією території України засудить і Палата представників.

Вже на другий день виступив прем’єр Андрей Бабіш, який сказав, що такі дії депутата йдуть у розріз з закордонною політикою Чехії і що цим має зайнятися парламент. Вже вранці того ж дня відбулося засідання комітету закордонних спав Палати представників чеського парламенту. У засіданні взяв участь представник міністерства закордонних справ Чехії, який пояснив, що очільник угруповання «ДНР» Денис Пушилін, поруч з яким стояв Здєнек Ондржачек, перебуває у санкційному списку Європейського Союзу.

Також представник міністерства нагадав, що кожний, хто перебуває на території України, не перетнувши її кордон належним чином, порушує законодавство України, що може тягнути за собою кримінальне переслідування і про це міністерство не один раз вже попереджало своїх громадян. Представник міністерства також наголосив, що Чехія визнає територіальну цілісність України і не визнає сепаратистські утворення на Донбасі.

Заступник голови комітету з закордонних справ, представник партії Піратів Ян Ліпавський наголосив, що це вже не вперше, коли депутати від комуністичної партії, чи крайньоправої партії Свобода і Демократія (SPD), чи популістської регіональної партії Північної Чехії їздять на окупований Донбас та Крим і «намагаються легітимізувати ці території». Як зауважив Ліпавський, раніше побував на окупованій території Донбасу навіть його колега комітету Ярослав Голік від SPD та колишній комуніст, нині представник Північночеської партії в Сенаті Чехії Ярослав Доубрава.

Сепаратистські території України не є ніякими державами, і жодного верховенства права там не існує

«Сепаратистські території України не є ніякими державами, і жодного верховенства права там не існує. Зустрічатися з представниками цих утворень і намагатися видавати їх за щось легальне, не належить чеським депутатам. Я погоджуюся з тим, що це «ганьба», і я б ще додав, що це є – клоунада», – наголосив Ліпавський. Він додав, що такі дії цілої низки чеських депутатів спрямовані на підтримку політики Кремля і суперечать інтересам Чехії.

Колеги-комуністи та представники SPD з комітету закордонних справ під час засідання намагалися поставити під сумнів відео, на якому депутата Ондржачека вітали як представника офіційної делегації, спробувала зробити засідання закритим для преси, або ж відкласти його до того часу, коли Ондржачек з’явиться на засідання особисто. Однак підтримки такі пропозиції не знайшли.

Декларуємо, що не йшлося про жодний офіційний візит делегації Палати представників

Комітет проголосував за те, щоб «дистанціюватися від цієї поїздки депутата Палати представників Зденєка Ордржачека на тимчасово окуповану територію України». У рішенні також мовиться: «Декларуємо, що не йшлося про жодний офіційний візит делегації Палати представників». Документ наголошує, що Чехія підтримує територіальну цілісність України, а комітет рекомендує і Палаті представників ухвалити подібну заяву.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек привітав рішення комітету і додав, що він очікує також рішення і від Палати представників. «Палата представників мала би ухвалити таке ж рішення, тому що Чехії підтримує територіальну цілісність України», – написав міністр у Twitter.

Сам Ондржачек заявив, ще у середу, що він привіз на Донбас «гуманітарну допомогу». «Чеський уряд постачає туди зброю, я постачаю туди іграшки. Хто з нас є більше бидло, я не знаю», – сказав Ондржачек в інтерв’ю виданню Aktualne.cz. Подібно Ондржачек висловився і на своїй сторінці в мережі Facebook. Представник МЗС Чехії Міхал Бухачек заперечив, що Чехія постачала зброю на сепаратистську територію, уточнило видання.

Після засідання репортер телевізійного каналу Prima повідомив, що він отримав СМС-повідомлення від депутата Ондржачека, який сказав, що «взяв рішення комітету до відома». «Це є їхній погляд. Мені також не подобається закордонна політика, яку проводить Петріжічек, а я це маю якось пережити».

Аналітик Інституту політики та суспільства Роман Маца сказав, що був задоволений тією реакцією, яку викликало його повідомлення цього разу, бо він і раніше писав про те, що такі політики, як депутат Ондржачек, виконують роль «корисних ідіотів Кремля», які їздять на окуповані території та поширюють кремлівську пропаганду. На жаль, говорить він, протягом довгого часу на діяльність Ондржачека дивилися крізь пальці, незважаючи на те, що про неї попереджала і чеська розвідка. Абсурдність ситуації полягала у тому, що сам Однржачек був у комітеті, що контролював діяльність спецслужб.

«Цього разу реакція була дуже швидкою і на високому рівні. Вище є лише президент. Але він уже тривалий час висловлюється в тому ж ключі, що і Кремль. Він і зараз сказав, що це була приватна поїздка, тож нема, про що дискутувати», – сказав Маца.

Президент Земан сказав, що якщо поїздка комуністичного депутата була приватною, то нікому до того немає діла. Як повідомляє Чеське телебачення, його думку не змінило ані запитання про гімн, як офіційний символ держави. «Це можливо, але якщо це приватна подорож, то це його приватна справа. Інша справа, якби це була офіційна поїздка», – сказав президент.

Президент Чехії Мілош Земан не раз коментував, що вважає, що окупація Криму є «доконаним фактом», а на Донбасі, на його думку, точиться «громадянська війна».