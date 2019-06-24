Чеська антиурядова демонстрація, яка відбулася 23 червня у столиці цієї країни Празі, стала наймасовішою після Оксамитової революції у 1989 році. За підрахунками організаторів, участь у ній взяло близько 250 тисяч людей. Протестувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, мільярдера, якому дісталося критики від Європейської комісії через конфлікт його політичних та бізнес-інтересів. Раніше у прокуратуру країни надійшов запит від поліції Чехії з проханням розслідувати діяльність Бабіша, а також кількох членів його сім’ї та колишніх співробітників, щодо обвинувачення у шахрайстві у зв’язку з використанням субсидії від ЄС. (Відео проекту Радіо Свобода у співробітництві з «Голосом Америки» «Настоящее время»)