Чехія подвоїла квоти для українців, обіцяє їм більшу зарплату

Чеський уряд підтримав подвоєння річної квоти для працевлаштування громадян України. Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек 3 червня на прес-конференції в Празі повідомив, що квота зросте з 19,6 до 40 тисяч робітників на рік.

За словами міністра, мінімальна зарплата українців також зросте до 1,2 розміру гарантованої зарплати.

З таким критерієм не погоджується Торговельна палата Чехії. Речник палати Мірослав Діро заявив виданню IDnes, що таким чином українські робітники будуть отримувати більше за ту ж роботу, що і чехи.

«Абсурдним» назвав рішення уряду про переваги для українців також голова чеської опозиційної партії «TOP 09» Мірослав Калоусек, Про це він написав 4 червня у своєму твітері. На його думку, «штучне викривлення» ринку праці може лише нашкодити.

За даними чеського уряду, на кінець 2018 року в Чехії були працевлаштовані 121 086 громадян України, що становить 20% від кількості працюючих іноземців у Чехії. Програма залучення українців на ринок праці існує в Чехії з 2016 року.

МЗС Чехії вважає, що кваліфіковані робітники з України надто довго мають чекати на робочі візи, тому також збільшує кількість співробітників свого консульства у Львові.

Українці, які офіційно працюють у Чехії, в середньому отримують 25 487 крон на місяць (приблизно тисяча євро), це на шість тисяч крон менше, ніж середня зарплата чехів.

Раніше чеські профспілки закликали підняти зарплату українцям до рівня чехів.

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