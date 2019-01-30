Українці за роботу в Чехії мають отримувати стільки ж, скільки чехи – профспілки

Голова Чесько-моравської конфедерації профспілок Йозеф Стршедула заявив 30 січня, що українці, які працюють у Чехії, мають отримувати за однакову роботу таку саму зарплату, як і чехи.

Міністр праці і соціальних справ Яна Малачова також наголосила, що іноземні працівники в Чехії «мають отримувати однакову платню, як місцеві, щоб не створювати конкуренцію дешевою роботою».

97% чеських фірм і підприємств звернулись до Економічної палати Чехії з проханням подвоїти кількість українських громадян для роботи на чеських підприємствах.

На думку міністра закордонних справ Томаша Першічека, кількість працівників з України в майбутньому може зрости, «я радий, що українці знайшли у нас другий дім», наголосив він.

Програма працевлаштування українців у Чеській Республіці «Режим Україна» була схвалена урядом Чехії у жовтні 2017 року. Вона передбачає порядок і правила працевлаштування українських громадян, прискорене оформлення необхідних документів для працевлаштування.

Раніше цього місяця чеська газета Hospodářské noviny повідомила, що уряд Чехії найме понад сотню нових чиновників, щоб привезти більше працівників з України. Щорічна квота для українців, які приїздять до Чехії за роботою, має зрости до 40 тисяч осіб.