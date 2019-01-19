Уряд Чехії подвоїть дозволи на роботу для громадян України – ЗМІ

Чеська газета Hospodářské noviny повідомляє, що чеський уряд найме понад сотню нових чиновників, щоб привезти більше працівників з України. Щорічна квота для українців, які приїздять до Чехії за роботою, має зрости до 40 тисяч осіб. За даними чеських ЗМІ, ця тема буде однією з головних під час січневого візиту в Україну міністра закордонних справ Чехії.

Чехія має найнижчий рівень безробіття в ЄС. Чеські фірми потерпають від недостатньої кількості відповідних працівників, а поточний щорічний ліміт у 20 тисяч запитів на роботу від українців – недостатній. Уряд вирішив їм піти на зустріч – тож від квітня цього року чеська влада має намір подвоїти цю кількість, інформують Hospodářské noviny.

Із 2016 року в Чехії працює так званий «Режим Україна». Він дозволив офіційно залишитися та працевлаштуватися в Чехії більше ніж 25 тисячам українців. Чеська фірма знаходить в Україні відповідного працівника, після чого звертається до підприємницьких структур. Вони мають допомогти працедавцям з оформленням документів через консульство у Львові.

Така система має пришвидшити процес отримання робочої візи для українців та дозволити легально перебувати в країні два роки. Крім цього, як наголошує чеське ділове видання, вона має також знизити рівень корупції пов’язаний із візами, отримання яких в Україні раніше коштувало чималих хабарів та давно перетворилося на бізнес.

Зі зростаючим інтересом чеських компаній зростає також термін очікування в чеському консульстві в Україні: зараз українцям доводиться чекати на папери близько трьох місяців.

Саме цей процес чеський уряд нині планує прискорити шляхом підвищення щорічних квот на ввезення робітників. Вони будуть розподілятися рівномірно протягом окремих місяців. Тому, якщо кількість заявників в Україні перевищує щомісячний ліміт (зараз це близько 1600 працівників), решта заявок автоматично перемістяться на наступний місяць.

У січні Україну має відвідати керівник МЗС Чехії

Подвоєння ліміту робочих віз для українців підвищить потребу і в урядовцях, які їх будуть опрацьовувати, йдеться в газеті. Таким чином МВС Чехії відкриє 110 нових посад, МЗС – 7 місць, до них долучаться 15 нових інспекторів праці.

Нововведення, за інформацією Hospodářské noviny, буде коштувати чеському урядові майже 96 мільйонів чеських крон (3,7 мільйона євро), а починаючи з 2020 року витрати зростуть до 105 мільйонів крон щорічно (4,1 мільйона євро). Чехія ж, завдяки подвоєнню ліміту на працевлаштування українців, зможе компенсувати витрати завдяки митному збору українців, який на сьогодні становить 2500 крон за одну заявку (98 євро). У майбутньому цей податок має зрости удвічі.

За даними видання Deník Referendum, залучення робітників з України буде одним із головних під час січневого візиту в Україну міністра закордонних справ Чехії Томаша Петрічка.

Українці, які офіційно працюють у Чехії, в середньому отримують 25 487 крон на місяць (приблизно тисяча євро), це на шість тисяч крон менше, ніж середня зарплата чехів.

За роботою до Чехії приїжджають, окрім українців, також серби і монголи. Найбільший попит чеських компаній на машинобудівників, ремісників, водіїв та обробників металу.