Заробітчани повернуться, якщо зарплата буде 15 тисяч гривень – Солодько

Три мільйони заробітчан в Росії – це менше, ніж було кілька років тому, зазначає політолог Тимур Демчук. Він вважає, що потік українців, які їдуть на заробітки на Захід, дедалі більше переважає східний напрямок. Загалом же, пояснює соціолог Лариса Лісогор, українці виїздять за кордон через те, що тамтешні роботодавці готові створювати для них більш привабливі умови через власний кадровий голод.

Кадровий голод – явище, характерне для всіх економічно розвинених країн, зазначає заввідділу соціальних проблем ринку праці Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Лариса Лісогор.

Наші сусіди намагаються якомога більше залучити робочої сили з України

«Саме тому зараз інтенсифікується ця конкурентна боротьба, і ми бачимо достатньо агресивну політику наших сусідів – Польщі, Чехії, Румунії, Угорщини, також Росії. Всі вони якраз намагаються якомога більше залучити робочої сили з України», – каже вона.

Як наслідок, продовжує Лісогор, нестача кадрів стає помітною і в Україні. За її словами, точних даних щодо кількості заробітчан немає, проте різні дослідження наводять цифри від 1,5 до шести-семи мільйонів українців, які щороку виїздять на роботу за кордон.

Роботодавці України починають відчувати суттєву нестачу кадрів

«Наступає той момент, коли роботодавці України починають відчувати достатньо суттєву нестачу кваліфікованих кадрів. Ця ситуація буде все більш чи більш загострюватись, і в цьому випадку дійсно необхідно державі робити все можливе, як і роботодавцям, щоб залучати і залишати кваліфіковану робочу силу тут, в Україні. Також необхідно робити все для того, щоб повертати людей, але людей буде повертати висока заробітна плата», – переконана фахівець.

Схожу думку висловлює і експерт з питань міграції Аналітичного центру CEDOS Андрій Солодько, посилаючись на дані уряду та Асоціації роботодавців України.

Заробітчани повернулися б в Україну, якби зарплата була 15 тисяч

«Є професії, в яких вже бракує робочих рук. Це здебільшого професії в секторі агропромисловості, в секторі будування, це професії, які вимагають високої кваліфікації. І, що цікаво, ці професії, в принципі, такі самі, на які виїжджають заробітчани працювати за кордон. За кордоном зарплата, звичайно, вища. Опитування заробітчан, які виконують безкваліфіковані справи в Польщі, показують, що вони б повернулися в Україну, якби їхня зарплата тут була близько 15 тисяч гривень», – розповів Солодько в коментарі для «Ранкової Свободи».

На переконання політолога Тимура Демчука, українці шукають роботу за кордоном не лише з економічних міркувань, хоча вони й грають значну роль.

Якщо говорити про загальну масу людей, то економіка переважає

«Є люди так званих творчих професій, які шукають більше шляхів самореалізації свого таланту, свого вміння. Там здебільшого причини неекономічні, там і соціальні, і політичні, і в першу чергу творчі причини. Але якщо говорити про загальну масу людей, то там однозначно економіка переважає», – стверджує Демчук і додає, що для людей робітничих професій фактор вищої зарплатні стоїть на першому місці.

«Підтвердженням цього факту є те, що в нас досить висока частка населення трудових мігрантів перебуває в Росії. Там точно інших причин, окрім економіки, бути не може», – впевнений він.

Відкрити кафе в Україні легше – Демчук

Три мільйони українців, що проживають в Росії, не здаються політологу підставою для тривоги.

Тенденція така, що люди менше їдуть в Росію

«Це неточна цифра, але навіть спираючись на цю цифру і на дані в динаміці, ми побачимо, що за останні роки ця цифра скоротилась чи не вдвічі. Тобто ми всі розуміємо, що суспільні процеси, особливо, коли мова йде про мільйони людей, не відбуваються дуже швидко, не відбуваються в один день, але тенденція така, що люди менше їдуть в Росію. Хоч цифра три мільйони нас може навіть лякати, але раніше це було вісім», – нагадує Демчук.

На його думку, відбувається поступовий зсув потоку заробітчан зі сходу на захід.

Дев’ять мільйонів українців перетинали кордон з Польщею для роботи

«Зростання потоку заробітчан в Польщу та інші сусідні країни Євросоюзу відбувається теж дуже швидкими темпами. Я дивився дані, вони говорять, що за 2017 рік дев’ять мільйонів українців так чи інакше перетинали кордон з Польщею для роботи в Польщі. Це могли бути одні й ті самі люди, але зафіксовано дев’ять мільонів таких поїздок. В Росію натомість – до чотирьох мільйонів».

Лариса Лісогор, однак, вбачає і соціальні причини того, чому чимало українців досі їдуть до Росії.

«В людей у Росії є дуже багато родичів, знайомих, є контакти, які вже були напрацьовані раніше, є родинні зв’язки. Є мова, якою можуть спілкуватись. Люди побоюються їхати в західні країни, оскільки проблема мови, адаптації – це теж серйозне питання», – міркує вона.

За кордоном, на думку соціолога, є попит як на представників креативного класу, так і на тих, хто може працювати руками.

Не вистачає економічно розвиненим країнам кваліфікованих робітничих кадрів

«Насамперед це потреба в творчих, креативних, ініціативних людях, які можуть достатньо швидко розробляти інновації, втілювати їх у життя, оскільки дуже плинний період та процес впровадження інновацій в наше повсякденне життя. З іншого боку, не вистачає економічно розвиненим країнам, які демонструють достатньо стабільну економічну динаміку, кваліфікованих робітничих кадрів, які працюють на підприємствах».

Тимур Демчук, у свою чергу, висловлює думку, що, набравшись досвіду на іноземних ринках праці, заробітчани повертаються додому, аби його застосувати.

«Та категорія людей, яка хоче вкласти гроші в якусь власну справу, зробити своє маленьке кафе або виробництво – вони розуміють, що в Україні попри все, це зробити легше. Тут все зрозуміліше, і насправді держава давно рухається в цьому напрямку, щоб умови для підприємців були кращі. Можливо, цей фактор є таким, який схиляє шальки терезів, щоб люди повертались», – припускає політолог.

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