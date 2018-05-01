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01 Травень 2018, Київ 16:18
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Поляки виїжджають до Німеччини, на їхнє місце заступають українці – Лібанова

Поляки виїжджають до Німеччини, на їхнє місце заступають українці – Лібанова
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Чотири мільйони українців у 2015 – 2017 роках були трудовими мігрантами. Серед них одночасно за кордоном перебувають 2,6 – 2,7 мільйона осіб. Загалом із 2001 року з країни виїхало і не повернулося 6,3 мільйона українців. Такими є результати дослідження Центру економічної стратегії. Згідно з цими даними, найбільше українські заробітчани їдуть до Польщі та Росії. Про те, як за останні роки змінилася трудова міграція, що змусить українців працювати на батьківщині і як Україна буде компенсувати нестачу трудових ресурсів, у програмі «Ваша Свобода» разом із Віталієм Портниковим аналізували директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАНУ Елла Лібанова та економіст Центру економічної стратегії Юлія Руда.

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