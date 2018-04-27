У Держстаті заявляють про зростання середньої зарплати в Україні

В Україні середня заробітна плата в березні зросла порівняно з лютим на 5,9% – до 8382 гривень, заявляє Державна служба статистики.

Як свідчать дані Держстату, в річному вимірі (березень до березня) зростання становило 9,5%.

У галузевому розрізі зарплати вище за середній рівень виплачували на підприємствах промисловості, передусім видобувної та фармацевтичної, металургії, автопрому, постачання енергоресурсів.

У трійку галузей, де зростання було наймасштабнішим, увійшли держуправління та оборона (зростання березень до березня – 41,7%), фінансова і страхова діяльність (30%), а також промисловість в цілому (26,7%).

Читайте також: Заробітчани повернуться, якщо зарплата буде 15 тисяч гривень – Солодько

В держбюджеті на 2018 рік встановили мінімальну заробітну плату на рівні 3723 гривні, прожитковий мінімум – 1700 гривень.