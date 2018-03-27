Заробітчани переказують в Україну більше валюти, аніж вкладають іноземні інвестори і дає МВФ

Після зміни методики обрахунку обсягів приватних грошових переказів в Україну Національним банком, виявилось, що українські заробітчани, які працюють за кордоном, переказують в Україну більше грошей, аніж вкладають іноземні інвестори і дає Києву Міжнародний валютний фонд. Як очікується, цього року – як і минулого – цифра переказів в Україну становитиме біля 9 мільярдів доларів. Найбільше грошових переказів йде від заробітчан, які працюють у Польщі та Росії.

За даними Нацбанку України, який змінив методику обчислення приватних грошових переказів, збільшено оцінки коштів, що їх надсилали заробітчани в Україну.

Відтак, в 2015 році заробітчани переслали 7 мільярдів доларів (раніше цифра була 1,8 мільярда доларів), у 2016 році – 7,5 мільярда (за старими даними – 2,1 мільярда), а минулого року – 9,3 мільярда (раніше вважалось, що два мільярди доларів).

Для порівняння: згідно з програмою сприяння українським реформам, погодженою у 2015 році, МВФ надав Києву 8,4 мільярда доларів.

Щодо прямих іноземних інвестицій, то в 2017 році їхній обсяг в Україні становив 2,3 мільярда доларів (3,8 мільярда в 2015 році, 4,4 мільярда – в 2016 році).

Відтак, цифра у 9 мільярдів доларів, що їх заробітчани переказали в Україну минулого року, і, як очікується, надішлють таку ж суму і цього року, перевищує обсяг прямих іноземних інвестицій, які надходять в українську економіку.

За даними Державної служби занятості, за кордоном працюють понад п’ять мільйонів українців (з урахуванням сезонних, тимчасових та офіційно не декларованих заробітчан). За іншими даними – 4,6 мільйона.

Але Нацбанк подає іншу цифру – 2,2 мільйона, або 8 відсотків усього працездатного населення країни.

Щодо географії, то трохи менше від половини від усієї кількості заробітчан працює в Росії, понад мільйон українців – в Польщі, також великі громади заробітчан існують в Португалії, Іспанії, Італії, Чеській Республіці, а також у США.

Переклад твіту: Росія твердо попереду, що стосується країн, звідки Україна отримала найбільше переказів у 2017 році. Згідно з даними НБУ, $516 мільйона переведено з Росії у порівнянні з $370 мільйонами зі США і $264 мільйонами з Ізраїлю:

Серед проблем експерти називають дві головні: як феномен масового заробітчанства впливатиме в довшій перспективі на економічні показники економіки України і загальне падіння кількості населення. Адже багато хто із заробітчан – особливо в країнах ЄС – осідає і вже не збирається повертатися в Україну.

І друга проблема – це забезпечення належних прав українців, які працюють за кордоном.

Нацбанк України попередив минулого тижня, оприлюднюючи дані про перегляд методики обрахунку грошових переказів, що зменшення кількості робочої сили може тривати і це може мати негативний вплив на економічне видужання України у перспективі.

Заради прав заробітчан є бажаним більш ширше регулювання ситуації

Щодо прав, то як заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький, обсяг переказів понад мільйона заробітчан з Польщі становить майже чотири відсотки ВВП України і додав: «Заради їхніх (заробітчан) прав, трудових прав, але також для нашої пенсійної системи, для системи охорони здоров’я, є бажаним більш ширше регулювання ситуації. Але це залежить від Міністерств праці та соціальної безпеки».

Заробітчани – звідки в Україні?

Як зауважує стаття, опублікована недавно на сайті американського Інституту Кеннана, феномен міграційних робітників притаманний Україні з 1990-х років і став більш поширеним після руйнівної економічної кризи 2008 року.

Традиційно заробітчани походять в Україні з аграрної Західної України і вони працювали в країнах ЄС та Росії. Як говориться в статті, скажімо, в маленькому карпатському містечку в кожній родини є хтось, хто або водить вантажівку у Польщі, або працює нянею у Португалії. Також зустрічаються й ті, хто працює на лісозаготівлях на російському Далекому Сході, або та тисячах будівельних майданчиків Москви чи на нафтовидобутку в Сибіру.

На тлі занепаду промисловості через військовий конфлікт і торговельну війну Росії з Україною, все більше східняків починають займатися заробітчанством

Проте, говориться у статті, порівняно небагато заробітчан зі Східної України. «Але на тлі занепаду промислової економіки через військовий конфлікт і торговельну війну Росії з Україною, все більше й більше східняків починають займатися заробітчанством», – йдеться у статті, автор якої побачив у Сєвєродонецьку, який під контролем українського уряду на Донбасі, оголошення про автобуси до Москви, Санкт-Петербурга і Сочі.

Щодо обсягів, то перекази заробітчан в Україну хоч і становлять велику частку, але незрівнянно менші за сусідню Молдову, де перекази від трудових мігрантів становлять 23 відсотки ВВП Молдови.